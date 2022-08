O&M gana y asalta la segunda plaza de la clasificación

Santo Domingo

O&M derrotó tres goles por uno a Club Atlético Pantoja, en partido que completó la jornada seis de la instancia de Liguilla. Con este lauro los universitarios asaltan la segunda plaza de la clasificación y propinan primera derrota los guerreros desde que inició el camino a las semifinales.

Pantoja con la activación de espacios por la derecha con u lateral Jeremy Báez intentando ser profundo, movimiento que atraía marcas, liberando a Robert Rosado que podría maniobrar y distribuir juego en zona medular.

Sobre el minuto 17 de partido una salida directa generó una combinación entre Jesús Rodríguez y Víctor Sánchez quien ganó la espalda de la zaga para quedar mano a mano con el cancerbero omeyano pero su definición no fue buena.

En la fracción 43 de partido, Arichell Hernández pudo abrir la cuenta, pero definió por encima un pase atrás que recibió de su compatriota Maikel Reyes.

en tanto, Pantoja si fue efectivo, y cuando se jugaba el minuto 45+1 Jesús Rodríguez ganó el espacio vació y pudo definir con potencia de zurda para batir el guardameta Baroni y anotar la diana y así irse al descaso con ventaja.

En el segundo tiempo, O&M iba a emparejar el marcador, cabezazo soberbio del cubano Maikel Reyes, sobre el minuto 51 de partido igualó todo.

Por su parte, cinco minutos más tarde, Josué Báez, ganó una pelota en el área y con definición de zurda batió por segunda ocasión.

La tercera anotación universitaria llegó por intermedio de Arichell Hernádez, quien tras aprovechar dos errores defensivos pudo coronar en arco rival.

Tras completarse todos los partidos, la clasificación la sigue comandando Pantoja con 18 puntos, O&M con nueve unidades, Cibao es tercero con la misma cantidad de puntos, Moca es cuarto con 8 puntos, seguido por Atlético Vega Real con 8, cierra la clasificación Jarabacoa con tres puntos.

La jornada 8 de la Liguilla se jugará el venidero fin de semana con los siguientes compromisos:

Sábado 27/08/2022 C.A. Pantoja vs Moca FC I 6:00 PM I Félix Sánchez Domingo 28/ 08/ 2022 O&M vs AVR I 5:00 pm I Panamericano Cibao Fc vs Jarabacoa I 7:00 PM I Estadio Cibao FC