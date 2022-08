¿Llegará a los 60?

Héctor J. Cruz

Cuando el calendario de Grandes Ligas de este año llegó al juego de estrellas, Aaron Judge tenía 33 jonrones. Los cálculos indicaban que su proyección era de alcanzar los 70, pero los más realistas sabían que ese ritmo no es fácil de mantener.

Luego de ahí, han pasado algo más de 5 semanas, un mes y 8 días, y Judge ha disparado 15, que es bastante, pero no lo suficiente para que ahora aspire a una temporada de 50.

Una vez, en la campaña 2017, Judge fue líder jonronero de la Liga Americana con 52 y usted preguntará: ¿Cuántos produjo en la primera y cuantos en la segunda? En aquella ocasión, Judge llegó al juego de estrellas con 32, añadiendo 20 en la segunda parte.

Otro tema es esta temporada 2022. ¿Cómo le ha ído por mes? El empezó algo lento con 6 en abril, luego tuvo 12 en mayo, 11 en junio, se calentó bien en julio con 13, y en agosto ha tenido un slump notable pues solo ha producido 6.

Dicen que los jonroneros son de rachas, a veces duran 3 semanas flojos pues pierden el ritmo. Pero cuando lo toman, en 15 dias resuelven y se ponen al día.

¿Podrá alcanzar al menos los 60 cuadrangulares? No es fácil, pero faltándole 12 podría hacerlo. Solo en 8 ocasiones un jugador ha llegado a los 60 en una historia de mas de 120 años de este gran pasatiempo norteamericano . Y solo dos han alcanzado la cifra mágica de los 70.

Una mirada a esta historia le dice que la lista de más jonrones en una campaña la encabeza Barry Bonds con 73 en su histórica actuación de 2001. Luego sigue Marc McGwire con 70, Sammy Sosa con 66.

McGwire lo hizo otra vez con 65 en 1999, pero Sosa lo hizo tres veces añadiendo 64 en 2001 y 63 en 1999. Roger Maris tuvo 61 en 1961 y Babe Ruth inauguró la fiesta con 60 en 1927.

Sammy es el único con tres campañas de más de 60, y si usted me lo permite le recuerdo que no es parte de Cooperstown. Nunca dio positivo al dopaje de esteroides, pero lo vincularon una y otra vez, se le hizo una campaña fuerte, y a fin de cuentas le hicieron gran daño. Tambiénstuvounbateon corcho y otras cositas menores. Con Sammy han sido malagradecidos.



UN POCO MÁS: Aparte del bate con corcho, en el caso de Sammy Sosa la prensa USA le pasó factura por la forma en que finalizó su relación con los Chicago Cubs. Lo acusaron de haber abandonado el último juego en el segundo inning, incómodo porque el manager no lo puso en la alineación titular. Se fueron a la guerra de los videos, y dizque los acusados ganaron el pleito… Barry Bonds tampoco está en el Salón de la Fama, no dio positivo a esteroides, pero sus trainers, masajistas y todo el mundo a su alrededor tuvieron serios problemas. Incluso uno de ellos fue a la cárcel un tiempo acusado de perjurio. Lo mismo para Mark McGwire, quien una vez confesó que tomaba unas vitaminas especiales, las cuales fueron calificadas de “prohibidas”…Esto ocurrió antes de que estallara el escándalo de esteroides y se impusieran los controles y un régimen de penalidades.

FIRME: Justin Verlander es el “viejito” más duro. La noche del martes Houston superó a Minnesota 4 por 2, y Verlander lanzó los seis primeros innings en forma asombrosa. Ningun hit, ninguna base por bolas, 10 ponches, y solo uno llegó a primera debido a un wild pitch en ponche. Hizo 91 lanzamientos, y lo están administrando pues no debe olvidarse que tiene 39 años de edad y operación Tommy John en su historial.. Ahora tiene marca de 16-3 y 1.87 de efectividad en 23 salidas, en 149 innnings 101 hits, 25 bases por bolas y 148 ponches. En proporciones por 9 innings, ha permitido 6.1 hits, 2.5 transferencias y 9.1 ponches. Está increíble, y camina firme hacia su tercer premio Cy Young.. Este año juega bajo contrato de US$25 millones, y tiene opción particular para el 2023. El m ismo decidirá su futuro, y lo más probable es que busque un buen contrato por dos años más.