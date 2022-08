El emotivo desahogo del boxeador Héctor García: "Tuve un largo tiempo lidiando con la depresión"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

“No puedo mentirle a todos y decirles que llegar aquí fue fácil, después de tener un largo tiempo luchando contra la depresión en mi carrera profesional”, confesó Héctor García, el dominicano que conquistó el cinturón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el pasado sábado.

A través de una publicación en su perfil de Instagram el “Androide”, como se le conoce en el deporte, el boxeador admitió que “el tiempo lo puso en un muy mal lugar” producto de su condición mental.

Después de pedirles disculpas a sus fanáticos por su “desahogo”, expresó que no podía esperar más e hizo un llamado a que no importa el problema por el que estén atravesando, pueden “levantarse y seguir adelante”.

“Estoy aquí para decirte que sí sientes que no puede más, levántate y sigue adelante, nadie puede hacer el trabajo por ti. Si quieres algo tienes que ir por él, me he ganado todo lo que he conseguido”, expresó.

También confesó que “odia ver cosas sobre enfermedades mentales”, porque cree que aunque sea un asunto serio y real, en el fondo la mente “puede dominarlo todo, todos pasamos por algo”.

“Todo es una mentalidad. Si no estás motivado, mantente consistente. Mantenerte consistente va a traer de vuelta esa motivación! Volví mentalmente!”, dijo con emoción.

Para el deportista dominicano “todo ha sido parte del plan de Dios” para con él.

“Ese fuego que sentí muriendo por dentro está creciendo de una manera que nunca había imaginado; todos es parte del plan de Dios. Sólo sigue caminando; gracias”, concluyó la emotiva publicación acompañada de fotografías que narran su última competencia.

Decisión unánime

El dominicano Héctor “Androide” García conquistó el pasado sábado pasado el cinturón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la ciudad de Hollywood, Florida.

Los jueces le dieron la victoria al zurdo de 30 años por una puntuación de 118-110 y dos puntuaciones de 117-111, resultando en una decisión unánime sobre el venezolano Roger Gutiérrez.

Dos coronas mundiales de boxeo

El dominicano Alberto “La avispa” Puello también se coronó en la competencia mundial de boxeo con el cinturón “superligero”, en una velada que tuvo lugar en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino ubicado en la Florida.

“La Avispa” Puello derrotó por decisión dividida al uzbeko Batyr Akhmedov, para ceñirse el título vacante de las 140 libras.

Puello, de 28 años, extendió a 20 triunfos su invicto en el profesionalismo, con 10 nocauts, en tanto García, de 30 años, mejoró su inmaculado récord a 16-0.

Serán recibidos por Abinader

Los atletas tienen pautado llegar al país este martes a las 3:00 de la tarde por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, para luego ser recibidos por el presidente Luis Abinader.

La información la ofreció el pasado lunes el ministro de Deportes, Francisco Camacho, al destacar que el Gobierno les brindará el trato “que se merecen” los atletas dominicanos que colocan en alto el nombre del país.

“El deporte nacional está de fiesta con estas dos nuevas coronas mundiales que lograron en el boxeo los dominicanos Héctor García y Alberto Puello, quienes en una misma velada alcanzaron sus cinturones”, dijo Camacho.