Decisiones costosas

No puedo vislumbrar a futuro qué sucederá con el béisbol y los buenos contratos a largo plazo. No me refiero tan solo a aquellos pactos que hacen muchísimo ruido (los de 300 millones de dólares).

También están aquellos que son más pequeños, pero que expulsan buen dinero de las finanzas de los equipos, pero sus beneficiarios, los peloteros, rinden poco. A veces tan poco que son relegados a la banca o en el caso mayor, son dejados libres o cambiados por pollo crudo sin pelar.

Les comento par de casos, los cuales pongo como ejemplo, ambos de los Yanquis de Nueva York.

JOSH DONALDSON: Hace 7 años ganó el premio MVP de la Liga Americana jugando para Toronto con 41 jonrones, 123 remolcadas. Hoy, a los 36 años, su rendimiento es muy bajo, ahora actuando para los Yanquis. (El miércoles decidió el juego con grand slam).

Donaldson llegó a los Yanquis procedente de Minnesota y el equipo heredó su contrato de 92 millones por 4 años, hasta el 2023, inclusive. Esta campaña batea .222, 12 jonrones, 47 remolcadas y pobre OBP de .303. ¿Y cuánto gana este año? Su salario es de US$21.7 millones, igual que el 2023. Y para el 2024 hay una opción del equipo por US$16 millones, pero si no la ejercen habrá que darle 8 millones.

Donaldson está desacreditado en Nueva York, allí lo abuchean, pero si el equipo no lo repite para el próximo año estarían perdiendo 29.7 millones. Y no creo que con ese tipo de desempeño lo puedan proyectar como su antesalista para el 2023.

AARON HICKS: Jardinero de 32 años de edad está cursando un pacto de 7 años por US$70 millones (2019-25). Hicks gana un promedio de US$10 millones por temporada y todavía le quedan 3 años más.

¿Como anda su rendimiento?. El año pasado estuvo lesionado, apareció en 32 juegos y 108 turnos y con fines de ponerse en forma para los entrenamientos estuvo aquí en la pelota invernal con el Escogido.

Este año ha sido negativo también, promedio de .218, 6 jonrones, 32 remolcadas con 80 ponches. ¿Qué hacer con Hicks? Ha perdido también en su defensa y no puede ser designado pues no batea.

Son ejemplos de que los Gerentes que hacen contratos largos con frecuencia obtienen resultados negativos, por no decir que “meten la pata”. ¿Cambiará esto a corto plazo? Creo que sí, en forma obligada.

UN POCO MÁS: Desde luego que los grandes contratos no desaparecerán pues los equipos del deporte profesional del mundo están desesperados buscando “figuras” para mercadear. Eso les genera muchos ingresos, pues llevan más gente a los estadios y venden un montón de mercancía. También crece el valor de sus equipos y naturalmente el valor ante los ingresos de la televisión y las propias redes, que han ampliado mucho. Lo único es que tendrán que ajustarse los cinturones con los “largos plazos” pues los resultados son parcialmente buenos. Podrían ponerse de moda los “pequeños contratos”.

INNECESARIO: Está claro que Fernando Tatis Jr. no tiene buena asesoría en el manejo de su crisis. Ahora le tienen un show público dizque de reuniones y entrevistas de disculpas con todos los de San Diego: el gerente, el dueño, los jugadores. Yo hubiese hecho eso mismo sin anuncios, sin prensa, a discreción. Y por ahí mismo tomo un vuelo hacia Africa o China a desaparecerme por varios meses. ¿Para qué tanto afán? Ya “el palotádao”. Ah, y si hace estas reuniones ante la prensa será peor.

EL ZURDO: Framber Valdez sigue cosechando éxitos para los Astros de Houston. El está en su 5ta. campaña de liga mayor y durante los dos últimos años se afinca como un lanzador de calidad. En el 2021, por ejemplo, tuvo marca de 11-6 y 3.14 y ahora está mucho mejor. Su récord de este año está en 12-4 y 2.72 de efectividad, con números muy buenos en todas sus proporciones. En 149 innings solo 118 hits, 134 ponchados para 8.1 por cada 9 innings y 7 jonrones para 0.4 jonrón por 9 entradas. Estamos presenciando un zurdo de mucha calidad y si dura 5 años más con esos resultados se colocará al lado de Francisco Liriano entre los mejores zurdos dominicanos de siempre. ¿Le pasará?. Liriano está retirado y tuvo marca de por vida de 112-114 con 4.15 de efectividad. Valdez, por cierto, gana solo 3 millones esta campaña y es posible que dé un buen salto económico a partir de ahora. Un contrato de 5 años le vendría muy bien. Es nativo de Palenque y tiene 28 años de edad.