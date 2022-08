Pro y contras

Héctor J. Cruz

Se mantiene bien caliente la controversia alrededor de la suspensión de 80 juegos a Fernando Tatis Jr.

Los Padres de San Diego anuncian que ya no entregarán muñecos del jugador y en compensación a los fanáticos darán camisetas de Juan Soto. Tatis anuncia, además, que pronto se reunirá con el equipo y compañeros para pedir cacao.

Algunos queman a David Ortiz diciendo que hace unos días fue electo al Salón de la Fama, pero ahora “le entra” a la MLB.

Bueno, leamos un comentario especializado del dr. Adolfo Suárez, seguidor del beisbol sobre este acontecimiento. Es un análisis a favor de Tatis Jr.

“Como en otras ocasiones en el pasado, cito como recordatorio (el caso Miguel Tejada y el uso del Retalin), oso hacer uso de tu medio para hacer llegar mi punto de vista profesional sobre un caso de dopaje que involucra a un atleta dominicano.

Como a todos me sorprendió esa escandalosa noticia, y como no soy dado a hacer leña del arbol caído, me quise percatar primero de cómo iba el asunto.

Una vez me enteré de que la substancia en cuestión envuelta en este "dopaje", era el Clostebol, me aventuré a decir, que lo que sucedía en torno a Tatis Jr. era todo un montaje mediático creado por el cartel mafioso que tristemente dirige las Grandes Ligas del Beisbol, que controla las apuestas en ese negocio.

Lo dije, partiendo del punto de vista médico, porque como médico, no me cabe en la cabeza, como una substancia cuya cantidad en las diferentes formas de su uso (Cremas, pomadas, aerosoles), por el hecho de ser tópico, es de apenas 0,5 a 12 mgs lo que podría en términos porcentuales ser considerado insignificante; podría servir a atleta alguno "para mejorar el rendimiento".

Todo esto, desde el punto de vista medico-etico y legal, resulta un absoluto disparate.

El daño moral, y las secuelas psico-emocionales que el hecho de ser suspendido y difamado por la MLB, podría dar al traste con la carrera de este joven atleta, lo que puede colocar a la MLB, en una situación de demanda legal.

Si fuera mi hijo el envuelto, o yo mismo, creanme que entablaría una demanda legal en contra de las Grandes Ligas, porque lo que se ha hecho con Fernando Tatis Jr, es simple y sencillamente un abuso.

Dr. Adolfo Suarez, MD, MHP, MCN, MJSA, MHA, NHC

POBRES YANQUIS: Los Yanquis están jugando en Nueva York, en su casa, pero eso no tiene gran importancia ahora. El invencible equipo de los primeros 4 meses de la campaña ahora es un recuerdo y pierden casi todos los días. Tampa Bay les ha ganado los dos primeros juegos de su serie de tres, anoche con marcador de 3-1. Antes, el lunes, les metieron su segunda blanqueada seguida pues habían recibido 9 ceros de Boston el domingo pasado. ¿Qué dicen los números? Que los Yanquis tienen 6-17 el último mes, batean para promedio general de .230, la efectividad está en 4.10 y todo es un desastre… ¿Cuándo despertarán? Por cierto, de su rotación inicial han perdido dos, el zurdo Jordan Montgomery, transferido a San Luis, y Luis Severino, en lista de lesionados por 60 días. Pobres Yanquis. Habrá que ampliar a ver qué pasa a este club… Tienen racha de 4 derrotas seguidas.

DE INTERÉS: El infielder dominicano Rodolfo Castro, de los Piratas, recibió una suspensión de un juego porque hace unos días estuvo jugando con un celular en un bolsillo del pantalón. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues se deslizó en tercera y el aparato se salió del bolsillo izquierdo y un árbitro lo miró… ¿Cómo es posible que eso suceda? Ni que fuera de algodón… Por cierto, el señor Castro apeló, considerando injusta la sanción. ¿Se está acabando el mundo? Starling Castro con problemas en México, dicen que se incomodó el domingo cuando metieron un emergente en su lugar y se fue del play. Su equipo, Leones del Yucatán, luego le dio la baja. Licey anuncia su campo de entrenamiento para el 26 de septiembre, es decir 20 días antes del inicio del próximo torneo de beisbol. El tiempo parece lógico. El presidente Luis Abinader le dedicó 20 segundos y 4 lineas de su discurso de anoche al deporte. Mencionó la reparación de instalaciones deportivas y también las 5 medallas olímpicas como logros. ¿Eso fue todo?. Francisco Camacho, el ministro de Deportes, estuvo contento porque mencionaron el deporte y está firme para continuar dos años más. Dicen que por ahí andan muchos “serruchándole “ el palo. ¿Quienes son? David Ortiz, el Big Papi, y Fernando Tatis padre, han estado calientes en las redes. Unos a favor, otros en contra de sus declaraciones sobre el caso de Tatis jr.