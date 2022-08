Queda mucha lucha MLB

Héctor J. Cruz

A 50 días de completar el calendario de las Grandes Ligas 2022, es mucha la pelea que queda por delante. Sobre todo a partir de este año en que unos genios del mercadeo y la competencia se inventaron aumentar de 2 a 3 los equipos que clasificarán vía wild card.

Es decir que ahora serán 12 equipos clasificados, en lugar de los diez hasta el año pasado.

Además, eliminaron el famoso juego de “muerte súbita”, y en lugar de ello en la primera fase se celebrarán dos series de 3-2 por liga. Luego siguen series de 5-3 y finalmente series de 7-4.

La lucha, pues, va a ser intensa este año, como veremos a continuación, marcando los récords de ganados y perdidos hasta anoche.

LIGA AMERICANA:

División Este: Los Yanquis, con marca de 6-11 en sus últimos 17 juegos, todavía dominan fácil este bloque con 70-39 y se diría que ya tienen un puesto en playoff, de cualquier manera. Porque Toronto, en segundo lugar con 60-48 está a 9.5 juegos. Los demás tienen algún chance de wildcard y eso incluye a los tres: Boston, Tampa y Baltimore (sorpresa).

División Central: En este grupo el pleito está bien cerrado entre tres clubes. Minnesota con 57-51, Cleveland a un juego con 56-52 y White Sox en tercero a 2 juegos con 55-53. Hay dos fuera de competencia, Kansas City y Detroit. Esa pelea de los tres irá bastante lejos.

División Oeste: Houston también está inscrito en postemporada con 70-40, con una gran ventaja de 11 juegos sobre los Marineros de Seattle. Hay tres que ya no cuentan, Texas, Angelinos y Oakland.

LIGA NACIONAL

División Este: Los Mets picaron delante desde el comienzo, se cayeron algo durante el mes de julio, pero han remontado. Ahora tienen 70-39 y sobrepasan a Atlanta con ventaja de 6 y medio. Los Bravos tienen 64-46, pero están muy bien y Filadelfia quiere meterse en la pelea con 60-48, a 9 y medio. Ahí pudiera haber sorpresas, aunque los Mets lucen muy fuertes luego de la llegada de Jacob deGrom.

División Central: San Luis y Milwaukee luchan muy pegados. Los Cardenales con 60-48, dos juegos por encima de Milwaukee, con 58-50. Los demás no cuentan, Cubs, Piratas y Cincinnati.

División Oeste: Los Dodgers pueden ser proclamados ganadores de grupo con 75-33, a 15.5 juegos por encima de San Diego, con 61-50. El resto no cuenta.

WILD CARD LA: Hay tres equipos delanteros en la lucha por este renglón. Toronto, Tampa y Seattle, en ese mismo orden, todos muy pegados. Y luego viene el grupo de Baltimore, Cleveland y White Sox con una distancia mayor de 3 juegos. Incluso hasta Boston tiene chance, a 5 juegos ahora mismo del primer lugar. Uno de los de abajo que se meta en racha larga podría colarse y dar la sorpresa.

WILD CARD LIGA NACIONAL: Los que lideran son Atlanta, Filadelfia y San Diego, por más victorias acumuladas. Pegadito está Milwaukee, a 1.5 juegos y luego San Francisco más lejos, a 6.5 juegos.

En ambos casos, entre esos dos grupos se definirán los ganadores de wild card.

DE INTERÉS: Fernando Tatis Jr. tiene ya dos partidos en Doble A de San Diego, ha agotado 5 turnos, sin hit, 2 bases por bolas, un ponche. Joey Gallo, el exyanqui ahora con los Dodgers, ha bateado de 10-2 y 6 ponches, 0 base y cero todo. Desde que llegó allí los Dodgers no han perdido (aunque él no ha hecho nada). Desde que dejó a los Yanquis, este club no ha ganado (hasta anoche). Franmil Reyes tiene nuevo hogar pues los Cachorros de Chicago lo captaron luego que Cleveland lo había puesto para asignación. El lanzador Huascar Ynoa fue llamado por Atlanta y Yermín Mercedes fue enviado a triple A por los Gigantes. Yermín, el popular liceísta, este año tiene de 70-17, promedio en .241, un Hr., 8 empujadas. Ha jugado para White Sox y Gigantes.