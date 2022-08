Canó sin opciones (Viernes de historia)

Héctor J. Cruz

No se trata de una especulación. Todos los informes indican que Robinson Canó no puede anunciar su retiro del beisbol debido a un tecnicismo pues si lo hace perdería el derecho de su dinero, lo que resta de este año y los US$22 millones del 2023.

¿Es así, es correcto? Le hice la pregunta a varias fuentes y colegas y me dijeron lo siguiente:

DEL SINDICATO: Una fuente del sindicato de peloteros de MLB, que pidió reserva de su nombre, afirma que Robinson se vería afectado si anuncia su retiro. Que debe permanecer en el “sistema” de MLB, disponible, y que tampoco puede irse a jugar a otro circuito, como México o Asia, por ejemplo.

KEVIN CABRAL: El colega de Santiago dice: “si anuncia retiro ahora pierde el derecho a salario del resto de esta temporada y la próxima. Es correcto eso”.

ENRIQUE ROJAS: “Primero, los Bravos pusieron a Canó en asignación, que es la burocracia para poder sacar de roster de MLB a un pelotero sin opciones de ir a ligas menores. 2do. Canó tiene su dinero garantizado, sin importar lo que haga o diga. Si él no se retira es porque quiere seguir jugando, no exactamente por miedo a su salario garantizado. De hecho, para dejar de jugar no hay que anunciar nada. Un jugador simplemente se va a su casa y se desentiende de este mundo”.

Canó estuvo en asignación por los Bravos, nadie lo reclamó y ayer fue enviado a Triple A, pero el jugador rechazó. Otra vez se queda en el limbo.

Es casi seguro, pues, que Canó esté jugando con las Estrellas Orientales el próximo invierno, solo para entretenerse.

CASOS ESPECIALES: Aprovecho el “viernes de historia” para recordar dos casos super especiales de peloteros de grandes ligas que fueron “retirados” de MLB porque no recibieron contratos de ningún club, ambos luego de finalizar el 2007.

SAMMY SOSA: jugó su última campaña con Texas. En esa temporada tuvo promedio de .252, 21 jonrones, 92 remolcadas. Quería seguir jugando, pero una actitud en su contra (conspiración) y nadie le ofertó. Tenia 38 años de edad.

BARRY BONDS: Jugó también ese año por última vez, con los Gigantes. Bateó .276 con 28 jonrones, 66 empujadas y fue líder en bases por bolas con 132 y apenas 54 ponches recibidos. También le dijeron NO Más. ¿Por qué?. Bonds tenía 43 años.

UN POCO MÁS: Cuando Barry Bonds dejó el beisbol tenía 43 años de edad, pero estaba muy bien. Ese año del 2007 le dieron 132 bases por bolas, líder de la liga, un fiel reflejo de lo que pasó en su carrera. De por vida tuvo 2558 bases por bolas recibidas y solo 1539 ponches. Más todavía: le dieron 688 bases por bolas intencionales, el mejor de siempre. Un tipo increíble, tal vez el bateador número en la historia del juego.

DE INTERÉS: Muchos peloteros recibiendo malas noticias en estos días. Franmil Reyes, de Cleveland, enviado a triple A por su bajo rendimiento del año (.213-9-28). Jackie Bradley Jr., de Boston, dado de baja por el mismo motivo: .210-3-29. Didi Gregorius, dado de baja por los Filis de Filadelfia. Su ofensiva del año: .210-1-19. Pedro Severino, cátcher de Milwaukee, y Jeuris Familia, de los Filis, también sacados de roster. ¿Y qué está sucediendo en Grandes Ligas?. Difícil la situación para todo aquel no tenga buen rendimiento. Juan Soto tuvo su debut con San Diego el miércoles y naturalmente se mantiene el ruido a su alrededor. Y ayer, ante Colorado, pegó doble y triple, aunque los Padres perdieron. Esta noche inician una serie picante en Los Angeles, que estará en el foto de todos. ¿Y cuando ingresa Fernando Tatis jr.?.