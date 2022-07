Héctor J. Cruz

Por el momento, el intento de aprobar el draft internacional en el béisbol ha fracasado. Es posible que surja una nueva iniciativa en un futuro cercano por ahora no.

¿Quiénes quieren hacerlo? Los dueños de equipos MLB que aspiran organizar y garantizar sus inversiones y en algunas estructuras del extranjero. Son varios los escenarios que circundan el tema y vamos a ver lo que yo denomino, Las Tres Patas.

1ro. Está el beisbol amateur de Estados Unidos, dominado por la NCAA, que controla el deporte universitario con reglamentos muy rígidos. Los peloteros se desarrollan allí, sean becados o no, y si tienen calidad en algún momento pueden inscribirse en el draft USA.

Los scouts hacen su seguimiento y todos van al draft, igualmente el Estado Libre Asociado Puerto Rico. En ese beisbol no se paga dinero a los jugadores, solo los coaches e instructores y los primeros escogidos reciben sumas millonarias.

(Alex Rodríguez fue escogido número uno en 1993 y recibió bono de 1.2 millones por los primeros tres años. Para esos tiempos, estableció record económico. Hoy día, puede usted multiplicar por 7 los bonos que se otorgan. Alex llegó desde la high school).

2do. En el béisbol dominicano los peloteros son preparados en lo que se llama "programas", que son pequeños o grandes grupos privados. Ellos toman a los chicos a menor edad (también pueden haber algunos mayores), empezando desde los 10, 11 o 12 años. Como son pobrecitos les dan alimentos, comida, ropa, de todo y también a la familia.

Duran hasta 5 años en preparación y por lo general cuando llega el momento de firma ya tienen negocio hecho con algún scout. Hay cientos o miles de programas y el Estado no tiene control de nada. También le suministran esteroides para aumentar su físico y su rendimiento. Esa estructura está en desorden y con una alta dosis de corrupción, pero el gobierno no tiene ojos para ello.

3ro. DRAFT LIDOM. En septiembre de cada año, la Lidom tiene su draft para los 6 equipos de la pelota invernal. Ingresan a ese draft aquellos peloteros que han pasado por Clase A “fuerte”, de Estados Unidos, y eso ha provocado un gran equilibrio en la liga.

Porque antes, los equipos de más dinero hacían negocios ocultos con los scouts de MLB (los de aquí), y eso provocaba mucho desorden. Esas 3 patas lo resumen todo, más o menos.

El HOMENAJE: Se dio bonito el homenaje de Boston a David Ortiz con la presencia de algunos inmortales del equipo, más Vladimir Guerrero (y Pedro Martínez). Fue una cortesía válida, desde luego, porque ya el club había retirado su número. Ahora viene una agenda nueva para Big Papi y de seguro se paseará por distintas instancias de su país, empezando por visita a Palacio Nacional y distintos políticos del patio. Manny Ramírez nuevamente estuvo ausente en actos en honor a su enllave, pero a él todo se le disculpa. Dijo alguien, en la redacción de Listín, "qué bueno es tener el papel de loco". Eso, en referencia a Manny, naturalmente.

DOS GRANDES: Por cierto, me permito refrescar el dato de que Juan Marichal lanzó para Boston en el penúltimo año de su paso por las Grandes Ligas. ¿Marichal con los Medias Rojas? Es cierto. Juan estaba lanzando con el Escogido en diciembre de 1973 cuando lo llamaron de la oficina de los Gigantes para informarle que lo habían vendido a Boston (por 100 mil dólares). ¿Por qué lo cambiaron, estaba Juan acabado? No es así porque esa campaña de 1973 tuvo 32 aperturas para los Gigantes, récord de 11-15 y 4.87 de efectividad. Y vino aquí a lanzar con los Leones, en lugar de tomarse un descanso. Con Boston tuvo 11 aperturas, récord de 5-1 y 4.87 de efectividad y no pudo más. Los dolores en la espalda aparecieron fuertes y Juan lo tomó suave.

De otro lado, la última campaña de Pedro en Grandes Ligas se parece bastante a la de Juan. Pedro lanzó en 2009 para Filadelfia, aunque empezó en el mes de julio. En 9 presentaciones tuvo 5-1 y 3.63 de efectividad, 44.2 innings, 37 ponches.

RUMORES: Se acerca la fecha límite para cambios en las mayores, el 2 de agosto. Los rumores estaban al tope en las redes anoche: dizque el receptor Wilson Contreras iría a los Mets, el inicialista Josh Bell a Houston y el jardinero Andrew Benintendi a los Yanquis. Este último equipo, Yanquis, necesita una profunda revisión de pitcheo de relevo y abridores porque muchas cosas se le han caído.