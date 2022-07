Jaqueador pide dinero a nombre de Héctor J. Cruz

SANTO DOMINGO

El periodista Héctor J. Cruz, editor deportivo de Listin Diario, alertó a sus amigos y relacionados de que su numero de movil fue jaqueado el pasado sábado y esa persona ha estado solicitando dinero a su nombre.

"Es muy incómodo, pero he recibido decenas de preguntas de amigos y gente del deporte preguntándome si estoy pidiendo dinero para asuntos personales. Lo he negado, y lo advierto públiamente para que no se dejen engañar."

Es práctica comun en el país, y el mundo, que jaqueadores utilicen este método para engañar a personas, y" ahora me ha tocado a mi",.

"Ojalá que no haya víctimas económicas", dijo el veterano comunicador, quien ha informado a la policía al respecto.

El número que usan es el 829.605.3899.