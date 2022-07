RD en el mismo grupo de Puerto Rico y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol está de vuelta. Y los organizadores presentaron hoy las fechas y los grupos con los que se enfrentarán 20 países durante marzo del año 2023.

Es interesante recordar que la versión más reciente del Clásico se celebró en el año 2017. Estaba pautada para presentarse nueva vez en el 2021 pero por la pandemia del Covid fue necesario moverlo por dos años.

Hoy se produjo la confirmación de las fechas y la distribución de los grupos, que será de la siguiente manera:

El Grupo A jugará en el Estadio Intercontinental de Taichung, Taiwan, entre los días 9 y 13 de marzo. Estará compuesto por los siguientes equipos:

Taiwan, Cuba, Italia, Países Bajos y uno de los ganadores del torneo clasificatorio.

Los del Grupo B tendrán sede en el Tokio Dome, también entre los días 9 y 13 de marzo.

Estará compuesto por los siguientes equipos: Japón, Australia, China, Corea del Sur y el ganador del torneo clasificatorio.

Los integrantes del Grupo C estarán en el Chase Field en Phoenix, Arizona, y jugarán entre los días 11 y 15 de marzo. Los integrantes del grupo son Estados Unidos, el campeón reinante, Canadá, Colombia, México y el ganador del clasificatorio.

En Miami funcionará el Grupo D, que también jugará entre el 11 al 15 de marzo. Es previsiblemente uno de los grupos más dificiles y complicados para pasar.

Los integrantes son República Dominicana, Israel, Puerto Rico, Venezuela y el ganador de un clasificatorio.

Los cuartos de final se celebrarán entre el 15 y el 16 de marzo. Avanzarán a esta fase los dos finalistas de los grupos A y B, que jugarán en el Tokio Dome, de Japón.

Los cuartos de final de los grupos C y D serán entre el 17 y 18 de marzo, por igual con los dos mejores equipos de cada grupo.

Entre los días 19 y 21 de marzo están calendarizados las semifinales y la final del torneo, que se celebrarán en Miami.

BREAKING: Next World Baseball Classic to be played from 9-21 March 2023; Groups and Locations revealed!!! https://t.co/WqzkdcH8GY #WorldBaseballClassic #WBC2023 @WBCBaseball