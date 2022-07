¡Regresa el Clásico Mundial de Beisbol! Será del 9 al 21 de marzo de 2023

Taichung, Tokio, Phoenix y Miami serán los anfitriones del Clásico Mundial de Beisbol 2023, según reveló hoy la organización del evento mundialista.

Los cuartos de final se llevarán a cabo en Tokio y Miami, y Miami también albergará las semifinales y finales.

La quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, que sirve como el Campeonato Mundial Oficial de Equipos Nacionales de la WBSC, tendrá lugar del 9 al 21 de marzo de 2023 y se ampliará a 20 equipos desde el formato anterior de 16 equipos de 2017.

Los 16 participantes del Clásico Mundial de Béisbol de 2017 han sido invitados a jugar en el torneo de 2023.

A ellos se unirán cuatro equipos que avanzan de dos torneos de clasificación, programados del 16 al 21 de septiembre en Armin-Wolf-Arena en Ratisbona, Alemania, y del 30 de septiembre al 5 de octubre en el Estadio Nacional Rod Carew en Ciudad de Panamá, Panamá.

