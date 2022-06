Javier y Neris entre protagonistas no-hitter de Astros a Yankees en últimos 19 años

AP

NUEVA YORK

Cristian Javier se encargó de que los Yanquis volvieran muy pronto al dugout en sus respectivos turnos al bate. Redujo el descontrol que lo aqueja ocasionalmente y frustró al equipo con la mejor foja en las Grandes Ligas.

Se podría decir que no se cansó de retirar a los Yanquis. Pero sí se cansó, y por eso el juego sin hit del sábado fue combinado.

Los dominicanos Javier y Héctor Neris, así como Ryan Pressly se combinaron para el primer juego sin hit ante los Yanquis de Nueva York en 19 años, y los Astros de Houston se impusieron por 3-0 el sábado.

Javier (5-3), derecho de 25 años y que nunca ha completado un juego en 84 aperturas, se veía claramente exhausto cuando el mánager Dusty Baker trajo a un relevista para iniciar la octava. Javier estableció una marca personal de ponches (13) y lanzamientos (115) y empató su salida más larga con siete entradas.

“Lo llamamos ‘El Reptil’, porque no muestra emoción alguna sin importar qué tan grande sea el escenario”, dijo el cátcher puertorriqueño de Houston, Martín Maldonado.

Pese a ello, los Astros siguieron en la cueva la superstición que se aplica en estos casos.

“No se me acercaron ni yo me les acerqué”, dijo Javier.

Pressly, quien le permitió un jonrón de tres carreras a Aaron Hicks en la derrota del jueves por 7-6, mostró también sangre fría, al retirar a tres bateadores consecutivos en la novena para su 15to salvamento en 18 oportunidades.

Después de que Giancarlo Stanton bateó un roletazo para finalizar el encuentro, los Astros ingresaron al campo y corrieron al montículo para celebrar brevemente.

Lograron dejar en doble cero nade menos que al mejor equipo de las Grandes Ligas.

“Hacerlo acá en Nueva York es la mejor sensación del mundo”, comentó Pressly.

La última vez que Nueva York se había quedado sin hit fue el 11 de junio de 2003, ante seis lanzadores de los propios Astros en el viejo Yankee Stadium.

Los Yanquis llegaron al compromiso con un registro de 52-19 (.732). Es la mejor foja de un equipo que se ha quedado sin hit ni carrera una vez transcurridos al menos 50 juegos de una campaña.

La marca anterior era el .691 con que Oakland llegó al duelo del 11 de junio de 1990 frente Texas, que los dejaron sin imparable con el legendario Nolan Ryan, quien logró así la proeza por sexta ocasión.

El novato J.J. Matjevic dio a Javier la ventaja en el séptimo capítulo, al conectar su segundo jonrón en las Grandes Ligas. Encontró una recta de Gerrit Cole (6-2) y colocó la pelota en el segundo piso del graderío.

“La verdad, fría y dura es que hoy nos superaron en el pitcheo y en lo demás”, dijo Cole. “Fue un día mágico para ellos”

El venezolano José Altuve disparó un cuadrangular al segundo nivel de la tribuna del bosque izquierdo en el octavo episodio ante Michael King, y el emergente cubano Yuli Gurriel añadió un sencillo remolcador frente a Lucas Luetge en el noveno.

En un duelo entre los dos equipos con las mejores fojas en la Liga Americana, Nueva York no estuvo cerca siquiera de conseguir un imparable ante los 45.076 espectadores que llenaron el parque.

Líderes de las mayores, los Yanquis hilaron derrotas consecutivas por primera vez desde el 28 y 29 de mayo, cuando cayeron ante Tampa Bay.

Sus únicos embasados fueron por cuenta de tres boletos y un error.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 3-1 con una anotada y una remolcada, El cubano Yordan Álvarez de 4-0, Aledmys Díaz de 4-1 y Yuli Gurriel de 1-1 con una empujada. El boricua Martín Maldonado de 4-1.

Por los Yanquis, los venezolanos Gleyber Torres de 3-0, y Marwin González de 2-0.