Clifford regresa como entrenador de Hornets

AP

CHARLOTTE, Carolina del Norte EEUU

Steve Clifford va de regreso a Charlotte.

Llegó a un arreglo para un contrato multianual que le permitirá volver como entrenador de los Hornets cuatro años después de ser despedido por el dueño Michael Jordan

El equipo anunció la contratación el viernes por la noche.

Charlotte había llegado a un principio de acuerdo de cuatro años con Kenny Atkinson, asistente de Golden State, para que se convirtiera en entrenador en jefe del equipo. Sin embargo, Atkinson le informó al equipo que no tomaría el trabajo por motivos familiares.

“Estoy feliz por regresar a Charlotte y quiero agradecer a Michael Jordan, Mitch Kupchak y Buzz Peterson por esta oportunidad”, dijo Clifford en el comunicado. “Este es un equipo joven muy emocionante con muchas piezas talentosas. Charlotte es una gran ciudad y sé de primera mano la pasión que tienen los aficionados por la franquicia. No puedo esperar para regresar a la ciudad y empezar a trabajar con nuestros jugadores”.

Clifford, de 60 años, pasó cinco temporadas entrenando a los Hornets de 2013 al 18, acumulando un récord de 196-214 con un equipo que incluía a Kemba Walker.

Condujo a los Hornets dos veces a los playoffs antes de ser despedido en 2018, cuando Kupchak llegó como gerente general. Clifford entrenó al Magic de Orlando de 2018 al 21, alcanzando dos veces la postemporada. La campaña pasada fungió como consultor de los Nets de Brooklyn.

Ostenta un récord de 292-345 en ocho temporadas como entrenador de la NBA.

Su mejor temporada en Charlotte fue en 2015-16, cuando los Hornets terminaron 48-34 y perdieron en siete juegos con el Heat de Miami en la primera ronda de los playoffs.

Michael Jordan, el dueño del equipo, se reunió el miércoles con Clifford, que se marchó en buenos términos en 2018.

Clifford, reconocido como un entrenador con perfil defensivo, hereda a un equipo que fue octavo en ofensiva la temporada pasada, pero ocupó la 22da posición en defensa.

La temporada anterior, los Hornets aceptaron 132 puntos en una derrota por 29 de diferencia frente a los Hawks, para quedar eliminados en el partido del minitorneo de repechaje, lo que no le cayó bien a Jordan.

Los Hornets terminaron sextos, décimos, novenos y ocuparon la 17ma posición dos veces durante las cinco temporadas de Clifford con el equipo.

En sus ocho temporadas como entrenador en jefe en la NBA, los equipos de Clifford nunca terminaron fuera de los mejores cinco en la liga en pérdidas de balón, y en siete de ocho temporadas sus equipos acabaron entre los mejores dos en rebotes ofensivos permitidos y en los mejores cinco en porcentaje de rebotes defensivos.