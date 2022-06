Serena practica en Cancha Central de Wimbledon

AP

WIMBLEDON, Inglaterra

Serena Williams llegó a la Cancha Central bajo un techo retráctil cerrado el viernes por la tarde, para aprovechar la nueva política de Wimbledon, que permite a las jugadoras practicar ahí y en la pista número uno, antes de que el torneo comience la semana próxima.

La acompañaba su entrenador Eric Hecthman, quien ha trabajado con su hermana mayor Venus y reemplaza a Patrick Moratoglou, añejo colaborador de Serena pero que labora actualmente con Simona Halep. Estaba ahí también Jarmere Jenkins, quien participa en los peloteos con Williams para practicar su tiro.

Williams volvió así al sitio donde disputó su último partido oficial de individuales, hace casi un año completo en el All England Club. Aquel duelo concluyó después de menos de un set, cuando Williams resbaló en la cancha y se lastimó la pierna derecha.

Con un atuendo totalmente blanco y visera, Williams siguió a Iga Swiatek (1ra preclasificada) para ingresar en el estadio principal y entrenó durante unos 45 minutos. Realizó desde tiros a ras de césped hasta voleas y remates, pasando por el servicio que llegó a ser el mejor en la historia del tenis femenino.

Los monitores junto a la cancha, que suelen indicar las millas por hora a las que viajaba la pelota, estaban apagados, de modo que no había forma de decir cuán rápidos eran los saques.

Pero los ecos que produjeron sus potentes disparos resonaron entre miles de butacas verdes vacías y en el tejado blanco, mientras una llovizna caía afuera.

Fue posible apreciar estas escenas unas horas después de que el sorteo determinó que Williams comenzaría su regreso al tenis en Wimbledon enfrentando a Harmony Tan, francesa de 24 años que se ubica en el número 113 del ranking y que posee una foja de 2-6 en su carrera dentro de torneos del Grand Slam.

Debido a su falta de actividad en los últimos 12 meses, Williams, que llegó a ser la número uno del ranking durante un total de 319 semanas, está fuera de las 1.200 mejores de la WTA esta semana y, por lo tanto, podría haber terminado en cualquier parte del cuadro y contra cualquier oponente en la primera ronda.

Apenas regresó a la gira esta semana jugando dos partidos de dobles en un evento de preparación en Inglaterra y recibió una invitación para Wimbledon.

Si bien el historial del estadounidense de 40 años merecería un sitio entre las favoritas, el All England Club ahora se adhiere estrictamente al escalafón para determinar cómo clasifica a los preclasificados.

Williams ha ganado siete campeonatos de Wimbledon, parte de su total de 23 títulos individuales de Grand Slam, un récord para la era profesional. Tan, mientras tanto, hará su debut en el torneo sobre césped.

Si Williams supera a Tan, el siguiente paso podría ser un partido contra Sara Sorribes Tormo, 32da preclasificada, que nunca ha pasado de la segunda ronda en el All England Club o la tercera ronda en ningún major en 19 apariciones.

La tercera ronda potencialmente pondría a Williams frente a una prueba más dura: Karolina Pliskova, sexta preclasificada y que perdió ante la australiana Ash Barty la final de Wimbledon el año pasado. La checa también disputó la final del US Open en 2016 tras superar a Williams en semifinales.