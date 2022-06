Canelo apuesta a nocaut en su tercera pelea contra Golovkin

AP

LOS ÁNGELES

Saúl “Canelo” Álvarez sigue dolido por su primera derrota en casi una década. Acumula además el disgusto por cinco años de peleas y discusiones con Gennady Golovkin.

El púgil mexicano dice que está determinado a canalizar todos esos sentimientos negativos con un nocaut espectacular frente a Golovkin, con quien completará una trilogía el 17 de septiembre en Las Vegas.

Álvarez reconoció que hay resentimientos de cara a su tercer pleito contra Golovkin, al comenzar la promoción mediante una conferencia de prensa en Hollywood.

El “Canelo”, (57-2-2 con 39 nocauts) cayó hace siete semanas ante Dmitry Bivol, en la categoría de los semipesados. Sin embargo, garantizó que “definitivamente” castigará a Golovkin, de 40 años, para enviarlo al retiro rumiando el primer nocaut de su carrera.

Sería algo “muy dulce. Esto sería muy satisfactorio para mí, por todo lo que ha rodeado a esta pelea”, dijo Álvarez en inglés. ”Ésta será su última pelea. Quiero terminar su carrera, lo haré, seguro. Lo noquearé, es la única forma que quiero terminar el combate”.

El desagrado que siente el boxeador de la ciudad occidental de Guadalajara por Golovkin parece genuino, pese a que el kazajo desestimó que haya un odio por motivos personales.

Los dos púgiles se encararon y permanecieron inmóviles en el escenario durante casi dos minutos, antes de una conferencia de prensa que transcurrió con mucha tensión.

Ninguno de los peleadores puede negar que su rivalidad ha incluido durante años varios dimes y diretes, particularmente después de que el “Canelo” dio positivo de una sustancia prohibida en 2018, antes de propinar a Golovkin la única derrota en su carrera.

“Él finge ser un tipo amable, pero es un idiota, eso es lo que es. Anda por ahí siempre hablando mal de mí”, dijo Álvarez. “Yo no pretendo ser otra persona y él sí, frente a ustedes, siempre dice: ‘Soy un tipo agradable’. No lo es. Por eso esto es personal. Y estoy ansioso por enfrentarlo, estoy enojado”.

Los dos boxeadores se toparon en dos pleitos que figuran entre los momentos más destacados de sus respectivas carreras. La primera pelea, en 2017, terminó en empate.

Álvarez ganó la revancha por decisión dividida.

Golovkin buscó una tercera pelea mucho antes que el “Canelo”. La pandemia incidió en que transcurrieran cuatro años antes de completar la trilogía. Pero el mexicano admite que otro motivo fue que simplemente no le gusta Golovkin.

El kazajo desestimó las declaraciones de Álvarez, incluida aquella según la cual lo noqueará. Las calificó como típicos alardes previos a una pelea.

“Si esto es tan personal para él, mi pregunta es por qué postergó por tanto tiempo la tercera pelea”, comentó Golovkin.

Álvarez respondió que fue porque estaba ocupado, acaparando los cuatro títulos de los supermedianos en 2021. Pero afirmó que fue también por las declaraciones de Golovkin, que no quiso precisar en ingles.