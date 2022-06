Mirada a 67 juegos

Héctor J. Cruz

Antes de la jornada de Grandes Ligas de ayer casi todos los equipos habían celebrado 67 partidos de su calendario de 162. Es decir que, al día, faltan solo 13 juegos a cada club para llegar a su mitad, incluyendo la actividad nocturna del martes.

¿Cómo están las posiciones a este momento, cómo se ha desempeñado cada club, por donde hay satisfacción o decepciones? Veamos primero la Liga Americana.

DIVISIÓN ESTE: La mayor satisfacción de MLB este año la tiene la franquicia Yanquis de Nueva York. No se esperaba el dominio que han ejercido en bateo y pitcheo y encabezan casi todos los renglones colectivos. En la ofensiva, su promedio de bateo de .248 está en quinto lugar de la liga, pero son primer lugar en carreras anotadas con 344 y en jonrones con 111. (Es el único club que ha llegado a 100 cuadrangulares). En efectividad tienen 2.84 para el primer lugar y ahí ha estado la combinación perfecta para un hermoso récord de 50-17.

Del resto ha habido mucha inestabilidad: Toronto en 38-29 a 12 juegos del primer lugar, Boston 37-31, Tampa 36-31 y los Orioles no cuentan con 30-38 pero en una mejor atuación que el año pasado.

DIVISIÓN CENTRAL: Minnesota, con 38-20, se disputa el primer lugar con Cleveland, con marca de 34-29.. White Sox, ganador del año pasado, tiene 32-33 en un inicio pésimo y los fanáticos piden la cancelación del manager Tony LaRussa (son malagradecidos). Detroit no cuenta con 26-41 y tampoco Kansas City 24-42.. Es posible que el resto del año el pleito sea entre los tres primeros pues White Sox tiene herramientas para remontar bien.

DIVISIÓN OESTE: Los Angelinos empezaron muy bien, pero se cayeron muy fuerte a fines de mayo y no han podido recuperar. Ahora presentan marca negativa de 33-37 y las cosas no pintan bien, pese a que su estelar jugador Mike Trout está bien caliente. Houston domina el grupo con 41-25, es una máquina ganadora, bien cohesionada, en especial con un Justin Verlander saludable y estable y el zurdo Framber Valdez brindando buen pitcheo.

El resto del grupo hará el intento de regresar a la competencia inicial, pero lo veo bien difícil. Texas con 31-35, Seattle 29-39 y Oakland 23-45. Me luce que Houston caminará fácil para ganar la división nuevamente con su veterano manager Dusty Baker, de 72 años de edad.

Mañana, la Liga Nacional.

EL SHORT: Oneil Cruz ha necesitado solo un juego para hacer ruido en Grandes Ligas. El muchacho debutó con los Piratas hace unas cuantas horas, pero debo señalar que ya él había jugado el año pasado agotando 9 turnos, 3 hits, un jonrón y 3 empujadas… Tiene un físico impresionante de 6-7 y siendo short llama más la atención… Esperemos que haya llegado para quedarse.

BUENA NOTICIA: En definitiva, la lesión de Manny Machado del pasado domingo no es grave, según dijo el equipo. Posiblemente lo dejen en la banca unos diez días con su tobillo izquierdo en recuperación.. Se dijo, en principio, que tal vez el equipo pudiera llamar a Robinson Canó para tomar su lugar, pero eso no está muy claro. Canó juega en El Paso, triple A de la organización.

LA DISPUTA: Este miércoles será la audiencia de arbitraje entre Aaron Judge y los Yanquis.. El jugador pide 21 millones, el equipo ofrece 17… ¿Cuánto ganó el año pasado?. Ganó 10.1 millones y sus números fueron .287-39-98… Lo que está haciendo este año no cuenta porque si así fuere Judge ganaría fácil.. Hasta anoche tenía .302-25-50.

DE INTERÉS: Está en MLB con Colorado el infielder Elehuris Montero, quien puede jugar tercera y primera…. Dellin Betances está activo ya y empezó jugando en triple A de los Dodgers…. La Federación Dominicana de Dominó está pidiendo su afiliación al Comité Olímpico Dominicano. ¿En serio? Yo creía que el dominó era una actividad recreativa entre amigos, que incluso gusta mucho porque permite “empinar el codo”.. Eso no es deporte, pero como el mundo está loco no se sorprendan si la admiten…..¿No me creen?