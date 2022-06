Notas picantes

Héctor J. Cruz

La crónica deportiva del país está muy concentrada en atender a los atletas de todos los deportes, incluyendo béisbol, baloncesto, fútbol, golf, tenis, softbol, etc.

Se olvidan de la necesidad que de vez en cuando echen una mirada hacia lo institucional, a ver cómo andan las cosas.

¿Cuáles cosas? Veamos algunas de ellas:

DURMIENDO: Hay un chismesito a lo interno de la directiva de la ACD. Algunos directivos se quejan, en privado, de que hay mucha pasividad para definir planes desde las festividades de marzo último cuando se hicieron algunos eventos con motivo del aniversario.

Hace dos meses le pregunté al presidente Jorge Torres si este año habría premiación de atletas y cronistas, me dijo que sí que más luego informarían. Pero ya casi llega el mes de julio y nada nos llega. Siempre he recomendado a la ACD realizar sus premiaciones en el mes de aniversario como punto central, pero nunca me han hecho caso. Ahora estarían esperando una aprobación del patrocinador que aún no se concretiza.

¿Qué está pasando con Jorge? Creo que este mes de diciembre hay nuevas elecciones y ya están en actividad los chicos del grupo Américo Celado. A Jorge que despierte porque, como dice el refrán, camarón que se duerme….

DE VACAS: Muy simpático el tema del estadio de béisbol de Manzanillo, sector La Casita, que sirve grama a unas 50 vacas, tal como publicó Listin Diario ayer… Me informan que ya compraron unos candados que se habían robado y que las pobres vacas no podrán volver por esos predios.

DE PENSIONES: Hay un numeroso grupo de inmortales dominicanos peleando que el Gobierno respete el asunto de las pensiones y que los montos sean iguales para los elegidos ahora y los de antes... ¿Cuál es el problema? Que hace 4 años a los últimos escogidos por el Pabellón de la Fama le aplican la pensión de 5 salarios mínimos con el sueldo minimo anterior, de 5 mil pesos. Pero el Gobierno de Danilo Medina subió eso a 10 mil y esa nueva tarifa no aparece... Francisco Camacho, el Ministro, no ha podido resolver eso y Eduardo Gómez le mete manos en esta edición.

ALEGRIA: Varias entidades religiosas están super contentas con el anuncio del Ministro Camacho de que invertirá 34 millones en arreglar el coliseo de boxeo. ¿Por qué contentos? Porque allí siempre hay más eventos religiosos que de boxeo. ¿No me creen?

ABSURDOS: Ampliando un poco el tema del coliseo, me parece que esa instalación la construyó el gobierno del doctor Joaquín Balaguer a mediados de los 90, pero eso fue tremendo error. ¿Para qué construir un palacio al boxeo, tan grande, en un país donde el boxeo “siempre está en crisis?. Aquí no hay estructura económica para producir carteleras profesionales cada semana, como pudiera ocurrir en México o algunos Estados de USA. El boxeo profesional siempre se nutre de gimnasios y realiza sus carteleras en escenarios grandes destinados a otros fines, incluyendo hoteles o “arenas”.

Otros “absurdos” ocurrieron durante los gobiernos del doctor Leonel Fernández, cuando el ministro Felipe Payano motivó la construcción de un gimnasio exclusivo para esgrima, deporte que debe conformarse con algunos salones de práctica y desarrollo y si tiene eventos nacionales o internacionales utilizar pabellones de deportes masivos, como el volibol.

Son muchas las buenas instalaciones que tiene el país, aunque en buenas condiciones, pero no producen atletas élites, como la natación y la gimnasia.

Este país debe acostumbrarse a los debates y las controversias de todo cuanto se vaya a hacer para el interés público.

El amigo Felipe Payano era un enamorado de la esgrima en sus tiempos de Ministro y construyó un pabellón, pero eso no significa que fue una decisión correcta. Como tampoco lo fue la del coliseo de boxeo al lado del estadio Quisqueya.

Las iniciativas se enfrentan en base a las necesidades y prioridades de la sociedad, pero con un sentido práctico y lógico.