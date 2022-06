"No hemos terminado": el campeón de la NBA Warriors ya mira hacia el futuro

AP

El objetivo era enorme: volver a la cima de la montaña de la NBA.

Y ahora, con esa monumental tarea completada, los campeones de la NBA, los Golden State Warriors, ya tienen un nuevo objetivo: permanecer allí por un tiempo.

Los cigarros de la victoria no se habían extinguido después de la victoria que aseguró el título en Boston, las últimas botellas de celebración de Moët & Chandon no se habían vaciado y el tema: ¿pueden los Warriors volver a ganarlo la próxima temporada? - ya estaba subiendo. Han sido instalados por FanDuel Sportsbook como los favoritos para el título de la NBA de 2023, y con el MVP de las Finales Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green de regreso, sería una tontería pensar que su oportunidad de un quinto campeonato en nueve años no es muy real.

“Todavía no se ha probado que cuando estamos completos, cualquiera pueda detenerlo”, dijo Green.

Eso es cierto, y es por eso que tiene sentido que los Warriors lleven la carga de ser favoritos en la próxima temporada. Ellos saben lo que se necesita; tienen tantos campeonatos en las últimas ocho temporadas, cuatro, como el resto de la liga combinada. La última racha que fue mejor que esta fue organizada por Michael Jordan y los Chicago Bulls, ganando seis en un lapso de ocho años en la década de 1990.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, ahora nueve veces campeón, jugó para los Bulls durante parte de esa racha y ha llevado a Golden State a estos cuatro títulos.

“Todos son únicos. Todos son especiales”, dijo Kerr. “Creo que este puede haber sido el más improbable solo desde el punto de vista de dónde hemos estado los últimos dos años. Muchas incógnitas”.

De hecho, hubo preguntas.

Los guerreros respondieron a todos. No, el núcleo no era demasiado viejo. Sí, Thompson regresaría de más de 900 días al margen por lesiones. Y absolutamente, Curry aún puede ser imparable en los momentos más importantes.

Tomaron ese núcleo y lo fortalecieron con un nuevo grupo de talentos. Entre los que están en esa lista: Andrew Wiggins, de 27 años, la selección No. 1 de 2014 que se ha hecho realidad y fue nada menos que una estrella en las Finales de la NBA; Jordan Poole, que cumple 23 años este fin de semana y lo celebrará como un campeón que ha florecido tras enfrentarse a Curry en los entrenamientos todo el tiempo; y Jonathan Kuminga, el joven de 19 años que participó en 86 juegos y es elogiado por sus compañeros de equipo.

“Y no hemos terminado”, dijo Thompson la madrugada del viernes mientras aparecía en el podcast de Green, The Draymond Green Show. “Eso es lo hermoso de esto. ¿Tenemos a estos jóvenes detrás de nosotros y tenemos el mismo escuadrón regresando? Eso da miedo para la NBA”.

Verde estuvo de acuerdo. “Da mucho miedo”, dijo.

Se ganaron ese momento de campeonato, después de pasar por una derrota en las Finales de la NBA en 2019 ante Toronto y luego dos temporadas con un récord combinado de 54-83, a un millón de millas de ser el equipo que los Warriors exigen que sean.

Los Warriors tuvieron el peor récord de la NBA en 2019-20 en gran parte debido a la rotación de la lista (Kevin Durant, quien estuvo fuera toda la temporada mientras se recuperaba de una cirugía de Aquiles, acababa de irse a Brooklyn) y las lesiones. Thompson no jugó esa temporada debido a una lesión en la rodilla sufrida en el último partido de la final de 2019. Curry jugó en solo cinco juegos. Fue el año del reinicio.

Se suponía que la recuperación sería la temporada pasada, pero Thompson tuvo que quedarse fuera nuevamente, esta vez debido a un desgarro en el tendón de Aquiles. Los Warriors perdieron en el torneo de play-in. Pero se plantaron semillas para algo grandioso; qué bueno, incluso Golden State no estaba seguro, pero Curry insistió en que algo se estaba gestando.

“No quieres vernos el próximo año”, dijo Curry cuando terminó la temporada 2020-21.

Palabras proféticas.

Thompson regresó en enero y el objetivo de Golden State era claro: ganarlo todo de nuevo. Los Warriors han jugado 24 series de playoffs con Curry, Thompson y Green juntos en los últimos ocho años. Han ganado 22 de ellos; las excepciones son las finales de 2016 y 2019, cuando las lesiones pasaron factura.

Esta vez, no hubo forma de detener a los Dubs.

“Lo vi al comienzo de la temporada”, dijo Thompson. “La gente me llamó loca. Dije 'Campeonato o busto' porque vi cómo salimos por la puerta, 18-2. Y jugando solo esa marca de baloncesto de los Warriors que nos hizo tan exitosos, y luego sabiendo que me iban a insertar en eso, supe que teníamos la oportunidad de hacer algo especial, y aquí estamos. Es tan increíble. Guau."

Faltan solo tres meses para el campamento de entrenamiento, por lo que el proceso de aceleración para la próxima temporada comenzará más temprano que tarde. Los Warriors saben que volverán a estar en el centro de atención de la NBA, jugando toneladas de juegos de televisión nacional, obteniendo el mejor tiro de cada oponente, llamando la atención masiva donde sea que vayan nuevamente.

Será como en los viejos tiempos. Para muchos Warriors, será la primera vez. Para la vieja guardia, el núcleo de cuatro veces campeones como Curry, Green y Thompson, además de Andre Iguodala, si decide posponer el retiro por un año más, será un territorio familiar.

“Creo que este es definitivamente diferente debido a los tres años de equipaje que llevamos al salir de ese Juego 6 en 2019”, dijo Curry. “Puedo decirlo ahora: no sé cuántos equipos podrían llevar eso mientras tengamos las expectativas de compararnos ahora con equipos del pasado y llegar a la cima de la montaña nuevamente”.

Su equipo lo hizo.

Y el próximo año, intentarán hacerlo de nuevo.