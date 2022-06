Noticias del golf nacional e internacional en cortos

FÉLIX OLIVO

Santo Domingo, RD

Hola Fiebruses. Sigue el mundo del golf criollo e internacional en plena ebullición, y hoy les trai­go las principales noticias de nuestro deporte en un Up and Down ampliado.

Arrancamos:

*Torneo Fiebre en Vis­tas: un palo. ¡Qué bon­che tuvimos el domingo con nuestro gran evento! A juzgar por los comen­tarios de los participan­tes “la botamos por los 411”. Agradezco al club en la persona de su presi­dente Marcos Malespin, a los socios y a todo el per­sonal de trabajo por sus atenciones.

Quiero destacar la la­bor del Head Pro del cam­po, Víctor Cuevas, (se to­mó el evento para el, lo cual agradezco en el al­ma), al Chef Marcos Mo­reno (tremendo), y al nuevo Gerente General, Víctor Gómez Casanova, quien también se unió a nuestro esfuerzo. Un gran evento que sé quedará en la mente de los que allí es­tuvieron. ¡GRACIAS! Para ver los resultados, vayan a nuestra web.

*Este sábado es el Britcham. Va en el gran diseño de Pete Dye, Dien­te de Perro, y estaré por allá haciendo la dirección técnica del evento. ¡Un lujo para mi!

*Finalmente Phil se va a la LIV. Crónica de una muerte anunciada, pues como dicen por ahí, “el juego habló” hace ra­to. Y es que, amigos, esos Milloncejo$$ son bue­no$$$, especialmente cuando se dice por lo bajo que el zurdo esta metido en serios problemas eco­nómicos.

*Daniel Kang anuncia que padece de cáncer en la columna. Una pena que una atleta tan joven y con un futuro tan promiso­rio se vea afectada por esa terrible enfermedad, pero me ha gustado que ella lo ha asumido hasta con gra­cia, lo cual es importante pues la mente puede mu­cho. Ojalá rebase todo esto lo antes posible.

*La semana próxima es el US Open y por allá es­taré. Gracias a Dewar’s realizaremos una gran co­bertura como único medio dominicano acreditado co­mo prensa en el Abierto Nor­teamericano. Estén atentos a los LIVES que haré desde el centro de prensa, los cuales serán mortales.

*Ah, también estaré en The Open Champion­ship. Año de dos abier­tos para nosotros, lo cual es un gran privilegio pa­ra nuestros medios. Recibí una invitación al evento y nos vamos al 150 aniver­sario de The Open Cham­pionship, nada mas y na­da menos que donde todo comenzó, el Old Course de St. Andrews. También tendremos una amplia co­bertura para acercarlos a lo que, sin dudas, será el evento del año.

*Se retira Michelle Wie-West. Se va una de las grandes figuras del golf fe­menino, y quien es un coli­rio para los ojos cuando sa­le en pantalla. La Wie-West se va a trabajar proyectos personales, pues, según ella, después de tener su bebe, no quiere estar tanto tiempo de gira fuera de la casa. ¡Madre al fin!

* Pero Matsuyama, y qué te dio? Como mu­chos sabrán, Hideki fue descalificado del Memo­rial tras encontrarle pintu­ra colocada en la cara del palo, algo que convierte el palo en “non conforming”, y “le dieron pa’bajo”, un DQ que dista mucho de la caballerosidad del ja­ponés. Y yo me pregun­to: ¿el tipo no tiene aseso­res? ¿Como es posible que no sepa que eso no se pue­de? De mi parte, estoy to­talmente convencido de que Hideki no quiso hacer trampa, pues esa cultura no estila eso. Una pena.

