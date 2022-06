NYY: Tremenda semana

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com Twitter: hectorj_cruz Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Los Yanquis de Nueva York presentan el mejor récord de Grandes Ligas, 39-15, su mejor marca al comienzo de una temporada desde 1995 para esa cantidad de juegos. Han llegado hasta allí con una semana extraordinaria.

Matt Carpenter, recién llegado, tiene 4 cuadrangulares en diez días, Aaron Judge no se ha detenido y suma 21 en la joven campaña, y Anthony Rizzo ha despertado dando batazos largos. Regresó a la acción Giancarlo Stanton, pero eso es lo de menos. Hasta el “muerto” de Joey Gallo, el Señor Ponche, dio jonrón ayer, en el triunfo sobre Detroit 5 por 4.

Este domingo completaron la barrida ante los Tigres, la sexta victoria en línea pues antes habían hecho lo mismo con los Angelinos. Noten los siguientes detalles de martes a domingo.

El martes 31 vencieron a los Angelinos 9-1 con el zurdo Jordan Montgomery en el montículo tirando 7 innings de 4 hits, 1 carrera.

El miércoles no hubo juego por lluvia. El jueves, en doble choque, en el primero ganaron 6 por 1. El cubano Nestor Cortés lanzó 7 innings de 5 hits, 0 carreras y entró al 8vo. episodio tirando sin hit. Fue el ganador y tiene su marca en 5-1 y 1.50.

En la noche, Jamesson Taillon tiró 8 entradas y estaba tirando juego perfecto, despidiéndose con una carrera y solo dos hits. Fue el ganador 2 por 1 y ahora tiene 6-1 y 2.30.

El viernes, Gerrit Cole recibió a Detroit y entró al 7mo. con juego perfecto pues retiró los primeros 21. En total lanzó 7 entradas de 2 hits, 9 ponches, ganaron 13 por 0 y Cole tiene 5-1 y 2.78.

El sábado, Luis Severino lanzó una joya, le dieron un hit “dudoso” en el infield, actuando en 7 entradas de un hit, 0 carreras, 10 ponches. Ganaron 3 por 0 y Severino tiene 4-1 y 2.95.

Y ayer vencieron 5 por 4 a Detroit, siendo el decisivo un globo de sacrificio de Josh Donaldson en el décimo. Michael King tiró el décimo ponchando los tres.

Los Yanquis han ganado 8 de 10 y tienen ventaja de 7 y medio sobre Toronto y 8 sobre Tampa, sus rivales más cercanos. Boston se mantiene lejos a 12 y medio.

Ha sido un inicio histórico para ellos, el pitcheo tiene salud y eficacia, y el bateo asume su rol en todo sentido.

UN POCO MÁS: Miguel Andújar ha dicho públicamente que desea cambio de los Yanquis y está en su derecho. Lo que queda por verse es si el club saldrá de los servicios de Joey Gallo, el Señor Ponche y dejaría a Andújar en el equipo como un utility de infield y los jardines. Andújar ha reiterado que hay injusticia con él, pero el béisbol es un negocio y a veces perjudica a sus peloteros. Los Yanquis jugaron a las 11:35 ayer en una nueva formalidad. Una compañía nueva, llamada Peacock, ha entrado al negocio por MLB y estará transmitiendo los domingos en dicho horario desde distintos parques. Eso es para llamar la atención de la comunidad deportiva europea. ¿Qué les parece? En el verano, el sol pica a las 11 y también a la 1. Creo que por ese lado no habrá problemas. Juan Soto pegó par de jonrones el sábado y suma 12. El jardinero Robel García fue dejado libre por los Cachorros y de inmediato firmó con un equipo de Corea del Sur. El lanzador Albert Abreu ya no está en Texas fue cambiado a los Reales de Kansas City por su compatriota Yohanse Morel. Yordan Alvarez, el cubano de Houston, disparó ayer su jonrón 16, en la victoria sobre 7 por 4 sobre Kansas City. Alvarez estaba celebrando su contrato de 7 años por US$115 millones de dólares anunciado el viernes. Ese partido de ayer fue el 6to triunfo del año para Framber Valdez, quien lanzó 6 innings de 4 hits y 2 carreras, producto de jonrón del venezolano Salvador Pérez. Framber tiene marca de 6-2 y 2.61. Rafael Montero se anotó juego salvado haciendo un solo out, su 4to. de la campaña. Houston está muy bien con 35-19, Kansas City muy mal con 13-35. Gary Sánchez sigue caliente. Disparó su 7mo. jonrón, en la victoria de Minesota 8 por 6 sobre Toronto. Minnesota tiene marca de 32-24, Toronto en 31-22. Santiago Espinal, segunda base de Toronto, pegó de 4-2, 3 empujadas y es su cuarto cuadrangular del año. Vladimir Guerrero Jr. de 3-1, su promedio está en .253. Los Angelinos de Los Angeles tienen 11 derrotas en línea, se han caído por completo, lo cual es increíble. Ese es el equipo de Mike Trout y Shohei Ohtani. Ayer, los Angelinos ganaban 6 por 2 en el 8vo. cuando llegó un grand slam de Bryce Harper que empató a 6. Los Angelinos hicieron una en el noveno, pero en el cierre hubo un jonrón de tres por Bryson Stott que decretó el triunfo 9 por 7. Y lean esto: Trout tiene una mala racha de 26-0.