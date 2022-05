Se elevan firmas prospectos con edad superior a 16 años

PEDRO G. BRICEÑO

SANTO DOMINGO

Una gran constelación de noveles peloteros de diferentes nacionalidades enseñan sus mejores y más avanzadas credenciales para el béisbol en la celebración de la cuarta Copa The Best Latinoamérica, evento en el que participa la mayoría del mejor talento existente.

En este certamen convergen los prospectos entre 14-16 años, así como un amplio grupo de jugadores que vieron pasar los draft efectuados en los procesos de Julio 2 y Enero 15, pero que no desmayan en su esfuerzo por abrazar una firma para el profesionalismo.

Y ha sido de esta manera, pues desde las tres copas anteriores han sido firmados ya más de 50 jugadores por las franquicias de Grandes Ligas, quienes luego de no sonreir cuando eran elegibles para firmar con 16 años, continuaron con su dedicación de continuar en la búsqueda de sus sueños y al final lo consiguieron.

El evento que tiene varios días efectuándose es organizado por JD Ozuna, con su marca Ozuna Baseball Factory, en las instalaciones de la academia que regentea en Guerra, junto a la marca deportiva The Best.

Un total de 18 conjuntos accionan en la justa, que cuenta con tres grupos, cada uno conformado por seis clubes, y se efectúan tres partidos simultáneos en los diferentes estadios del Field Ozuna Complex.

El grupo A está integrado por Las academias de Béisbol El Niche, DPT, MVP, Cibao Amarillo, Ozuna 1 y Caminero. En tanto que los del grupo B son, Sandi Nin, Banana, Top 10, The Rock, Cristian y Ozuna 2. Las academias que integran el grupo C en esta copa The Best, son: Jaime Ramos, Mickey, el equipo Cibao Negro, Pimentel, AQ y Blue SKY.

Cada conjunto celebra tres choques en serie regular, luego se clasifican para la semifinal, y el último encuentro sería el choque final, cuyo ganador se llevará la gran copa The Best.

“Esta actividad promueve el mejor talento que tenemos en todo Latinoamérica, proyectando la calidad que ofrecemos para el béisbol de Estados Unidos, Canadá y Japón, quien se ha integrado y ya se han firmado cuatro jugadores en estos eventos”.