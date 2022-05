Mario Alvarez se siente en deuda con el Club Naco

FREDDY TAPIA

SANTO DOMINGO

Con un carácter forjado en el fragor de la competición, a Mario Álvarez Soto le llegó ahora la oportunidad de devolverle como presidente parte de lo que el Club Deportivo Naco le aportó para que se convirtiera en la principal raqueta de la región.

El laureado tenimesista, con una hoja de servicio, que incluye nueve medallas en Juegos Centroamericano y del Caribe, incluidas siete doradas, formó una imbatible trilogía con Juan Vila y Raymundo Fermín denominada “Los Chinos del Caribe”.

“Yo soy un competidor. En todas las áreas en que me he desenvuelto lo que hago es competir conmigo mismo para cada día ser mejor”, destaca Álvarez Soto, quien acaba de contraer otro trascendente compromiso.

Se trata de un nuevo reto que ha buscado en esta etapa de su vida dirigencial, convencido de que como presidente se implementarán, conjuntamente con los integrantes de la Junta Directiva que le acompaña, acciones que beneficiarán a una institución de la que es socio desde que tiene uso de razón.

“Nos sentimos en deuda con el club”, confiesa.

Él hizo una especie de “centro” a los fines de adquirir la experiencia necesaria para enderezar muchas de las cosas que en el pasado no se pudieron hacer. Dos veces fue secretario y luego vicepresidente.

“Nuestra vinculación con el club viene desde la niñez, cuando hacíamos pininos en prácticamente todos los deportes”, rememora el que años después se convertiría en el mejor tenimesista de la región.

Fue en 1973, ya con 13 años, cuando se enfocó en el llamado ping pong. Tal y como ocurre cuando se tienen amores a escondidas, Mario precisó de unos aliados que terminaron convirtiéndose en cómplice de la idílica relación que iniciaba en plena mocedad.

“El club fue quien me acogió para desarrollar mi carrera deportiva. No importaba la hora. A veces los encargados, escondidos, me dejaban la llave y nosotros cerrábamos las puertas del salón de tenis de mesa y la dejábamos guardada en el sitio que nos decían”, relata.

Prioridades

Álvarez Soto y el equipo que le acompaña han comenzado a trabajar en lo que fue una de las principales promesas de campaña que les hicieron a los socios del club en el sentido de modificar los estatutos para estar contestes con la constitución de la República.

Entre las disposiciones que tienen los días contados en los estatutos son la reelección indefinida, así como los poderes extraordinarios que posee el presidente.

“Eso no puede ser. También se están violando preceptos constitucionales cuando se establece que para optar por la presidencia hay que tener 30 años siendo socio”, subraya.

Acabar con ese régimen presidencialista “es justamente lo que queremos enseñarles a nuestra membresía, a los miembros de la junta directiva y a la sociedad. Se pueden tomar decisiones consensuadas para beneficio de la mayoría”.

“Esta junta directiva tiene muchas metas, especificas. Para empezar todas las decisiones serán tomadas por la Junta directiva, una administración colegiada, aquí tiene que haber gobernanza”, resalta.

A manera de ejemplo, Mario le cede el turno al vicetesorero Luis Brea, quien apuntó que comenzarán una cruzada para que el ex baloncestista Winston Royal y la entrenadora de natación doña Maritza Creus alcance la inmortalidad en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

“Queremos que dos grandes atletas que tenemos nuestros sean considerados a nivel nacional como inmortales”, declara sobre estos dos ilustres socios del club.

“Vamos hacer una cruzada para que Winston Royal y doña Maritza Creus tengan un nicho en el Pabellón de la Fama”, anticipa.

Winston, quien debutó con el club en 1976 en el basque distrital, ha sido uno de los mejores armadores que ha dado el país, mientras que doña Maritza tiene un gran legado en la natación.