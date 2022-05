AP

WOLFSBURGO, Alemania

El líder goleador de la Bundesliga, Robert Lewandowski, quiere marcharse del Bayern Múnich.

Hasan Salihamidžic, director deportivo del equipo bávaro, dijo el sábado que el astro polaco ha rechazado la oferta del club para extenderle su contrato, dado que “le gustaría hacer algo más”.

El convenio de Lewandowski, de 33 años, abarca otra temporada con el Bayern, pero el futbolista ha instado al equipo a contemplar cualquier oferta que llegue entretanto.

“Sí, tengo otro año en mi contrato”, dijo Lewandowski después de conseguir su 35to gol de la temporada en el empate 2-2 entre el Bayern y el Wolfsburgo. “Si surge una oferta, tenemos que pensar en ella, también por el club. Ambas partes tienen que pensar en el futuro. No puedo decir más, veremos qué pasa”.

Distintas versiones periodísticas han vinculado a Lewandowski con el Barcelona. Sin embargo, Salihamidžic dijo que no ha habido contacto entre el club español y el alemán. Y precisó que el Bayern no estaría obligado de ninguna manera a vender.

“Lewa tiene contrato hasta el verano del año próximo. Eso es un hecho”, dijo Salihamidžic.

Sobre qué se necesitaría para que la postura del Bayern cambiara, el dirigente indicó: “No me preocupo con eso, porque nuestra posición ha sido siempre clara”.

El canal Sport1 informó que Pini Zahavi, agente de Lewandowski, había llegado a un acuerdo verbal con el Barcelona por tres años, y el club catalán esperaba a que el Bayern diera indicios de qué cuota de transferencia contemplaría para llegar a un arreglo.

Lewandowski suma 312 goles en 384 partidos de la Bundesliga con el Bayern y con su equipo anterior, el Borussia Dortmund.

Es el máximo goleador de la liga por quinta campaña consecutiva y séptima en total. Quebró el récord de tantos en la Bundesliga durante una temporada, al marcar 41 el año pasado.

Sadio Mané, de Liverpool, y Saša Kalajdžic, del Stittgart, se han mencionado como posibles reemplazos del polaco en el Bayern.

