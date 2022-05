Brian Castaño Vs. Jermell Charlo, la gran revancha unificadora de cetros esta noche

Carson, California

Brian Castaño se enfrentará a Jermell Charlo, en una unificación de los títulos mundiales superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en una esperada revancha tras la igualdad inicial, en el combate estelar de la velada que se desarrollará esta noche en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Estados Unidos, que será televisado en vivo para el paìs a partir de las 8:30 de la noche por la cadena de cable ESPN.

Tras varias postergaciones, con fecha original para fines del año pasado, luego el 26 de febrero, y tras ello el 19 de marzo -aplazado por solicitud del bonaerense-, la gran revancha es un hecho. Esta vez, definirán la supremacía de la división. El vencedor unificará los cinturones y será el único campeón.

"Que haga todo lo que èl quiera, yo vengo a hacer lo mio y veremos a quien le resulta mejor, tengo el dolor de lo que hicieron, me robaron la pelea porque fui valientamente a pelear en su casa y me asaltaron -dijo Castano sobre el empate de julio de 2021-, ahora me siento mejor como visitante, aunque es muy parecido porque yo no soy norteamericano y no es verdd que estamos en un escenario neutral".

El viernes ambos monarcas superaron la ceremonia de pesaje desarrollada en The Westin Los Ángeles Airport. Castano, rey de la OMB, marcò 153.75, mientras que Charlo posee las correas AMB, CMB y FIB que reuniò mediante un nocaut en ocho vueltas frente al bravo dominicano Jeison "Banana" Rosario , parò la bàscula con una libra menos, 152.75 que el argentino dejando todo listo para su ansiado desempate.

¿Quiènes votaron empate?

Las tarjetas de esa noche fueron: 114-114 (del estadounidense Tim Cheatham), 114-113 (del estadounidense Steve Weisfeld) a favor de Castaño, y la inexplicable 117-111 para Charlo (del puertorriqueño Nelson Vázquez). Desde allí, crecieron las ilusiones del desquite, que significaría bolsas sumamente lucrativas para ambos.

Los organismos la aprobaron. La televisión norteamericana también. Luego de varias postergaciones, ahora ya es tiempo del desempate. Y el nombre de sus autoridades, ya está definido. Tras la controversial inicial, los ojos están puestos sobre ellos.

Ahora, quiènes son los oficiales

Las autoridades, todas estadounidenses, designadas por la Comisión Atlética del estado de California, son: el árbitro será el californiano Jerry Cantu.

Los jueces serán Glenn Feldman (de Connecticut), David Sutherland (de Oklahoma), y Zachary Young (de California).

Gran momento de Castaño

A los 32 años, Brian se encuentra frente al reto más importante de su carrera, por segunda vez. Consolidado como el mejor boxeador argentino de los últimos años, buscará defender por primera ocasión el cetro OMB que conquistó el 13 de febrero de 2021 al dominar al brasileño Patrick Teixeira en amplio fallo unánime en Indio, California, Estados Unidos, y que retuvo en el empate con Charlo de julio. Pero no fue su primer cinturón. El talentoso de Isidro Casanova, que desde su época en la selección argentina amateur se sabía que iba a llegar muy lejos, fue construyendo un exitoso camino.

Luego de cuatro victorias en Estados Unidos, en noviembre de 2016 se alzó con el título mundial superwelter interino AMB al noquear al puertorriqueño Emanuel De Jesús en el sexto round en González Catán, Buenos Aires. Fue su última pelea en el país. Defendió la corona en Francia frente a los locales Michel Soro y Cedric Vitu, y en Nueva York igualando con el cubano Erislandy Lara, en su pelea de mayor repercusión. Tras resignar su reinado en los escritorios, destruyó al nigeriano Wale Omotoso, previo a su consagración OMB.

Charlo ampliando reinado

Sin embargo, Charlo será por lejos su más exigente oponente, y por segunda vez. Apenas ocho meses menor, y apadrinado nada menos que por Floyd Mayweather Jr., el texano es una de las máximas estrellas norteamericanas del momento. Junto a su hermano gemelo Jermall -actual campeón mundial mediano CMB-, sorprendieron desde un primer momento por su frescura, explosión y potencia. Luego de vencer a cada rival, en mayo de 2016 acabó con John Jackson en ocho asaltos y conquistó el título mundial superwelter CMB. Lo defendió tres veces frente a sus compatriotas Charles Hatley, Erickson Lubin -notable nocaut en un round- y Austin Trout, pero lo resignó sorpresivamente ante su compatriota Tony Harrison en decisión unánime en diciembre de 2018, mostrando sus primeros indicios de vulnerabilidad.

Pero volvió con todo, y a partir de eso solo conoce la victoria por nocaut. Luego de despachar a Jorge Cota, el 21 de diciembre de 2019 se vengó de Harrison y lo noqueó en el undécimo capítulo, para recapturar su título. El 26 de septiembre de 2020, fue por más. Liquidó el dominicano Jeison Rosario en el octavo episodio para además de retener su título CMB, destronarlo de los AMB y FIB, en Uncasville, Estados Unidos. Y luego de la igualdad con Castaño, quiere adueñarse del cinturón que le falta.

Reto de invictos, en semiestelar

En el combate semiestelar de la noche, el invicto noqueador estadounidense Jaron Ennis (28-0-0-1 sd, 26 KOs) se enfrentará al imbatido canadiense Custio Clayton (19-0-1, 12 KOs), en una eliminatoria final al título mundial welter FIB.

Ennis detuvo la balanza en 146.25 lbs. -66,337 kg.-. En tanto Clayton 146.5 lbs. acusó -66,451 kg.-.