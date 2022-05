El PGA Tour y el PGA of America: ni es lo mismo ni es igual.

FELIX OLIVO

Hola Fiebruses. Tras la asociación del campo Ocean’s 4 con el PGA of America escucho con mucha frecuencia la confusión que hay con respecto a las siglas “PGA” y el nombre del campo, en el entendido que fue nombrado por el PGA Tour, pero no es así, pues el convenio del Grupo Piñero es con el PGA of America. Escribí un artículo el 29 de abril de 2015 tratando de aclarar la confusión que siempre ha existido, incluso antes de que se inaugurara Ocean’s 4, pero esta persiste. Por eso lo reproduzco en esta entrega esperando aclarar las dudas. Por cuestiones de espacio no sale de principio a fin en esta página, así que les pido vayan a www.fiebredegolf.com o a www.listindiario.com, y lo podrán leer completo.

PGA Tour

El PGA Tour es el principal circuito norteamericano de golf profesional para caballeros. Se juega prácticamente en su totalidad en EEUU. Hasta 1968 el circuito se llamaba PGA of America's Tournament Players Division, y lo organizaba la “Professional Golfers' Association of America” (Asociación de Golfistas Profesionales de EEUU). El PGA Tour se constituye en una entidad independiente a partir de 1968 y fija su sede en Ponte Vedra Beach, Florida (Estados Unidos). En 1981, la PGA of America prohibió al PGA Tour que usara las siglas PGA, por lo que en agosto de ese año el circuito recibió el nombre de “Tournament Players Association” (TPA), pero en marzo de 1982 volvió a llamarse como antes tras resolverse el conflicto con el PGA of America. El PGA Tour no es una federación que dirija, gestione o administre el golf en los Estados Unidos, acciones que lleva la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA). El PGA Tour se encarga también de otras giras profesionales como el Champions Tour, el WEB.com Tour, el PGA Tour Canadá, y el PGA Tour Latinoamérica .

Los cuatro majors del golf mundial (The Masters, el PGA Championship, US Open, y The Open Championship) son eventos oficiales del PGA Tour, pero cada uno es organizado independientemente. Lo mismo ocurre con los torneos de la Serie Mundial de Golf o WGC (World Golf Championships), los cuales los organiza el PGa Tour junto a las principales giras profesionales. El PGA Tour tampoco organiza la Ryder Cup ni la Presidents Cup, aunque ambas figuran en su calendario.

El principal torneo de golf organizado por el PGA Tour es The Players Championship, considerado de manera informal como el quinto major debido a que está restringido a los mejores golfistas, y generalmente cuenta con una bolsa de premios superior a todos los torneos, incluyendo a los majors. El Tournament of Champions que se disputa en enero es el otro torneo propio del circuito, en el cual compiten los ganadores de los torneos del año anterior.

The Tour Championship es el torneo que cierra cada temporada del PGA Tour desde 1987. Desde 2007, el PGA Tour cuenta con un formato de playoffs denominado FedEx Cup. Entre los torneos regulares

del PGA Tour destacan cinco torneos por invitación: The Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, Charles Schwab Challenge, RBC Heritage (antes Colonial Invitational), y The Memorial Tournament. Aparte de los torneos oficiales del PGA Tour, existen varios torneos adicionales en la gira, entre ellos el Shriners Hospitals for Children Open.

Si queremos comparar el PGA Tour con otras entidades similares, sería con instituciones como la NBA, MLB, NHL, y NFL, por mencionar algunas.

PGA of America

La Asociación de los Golfistas Profesionales de América (PGA de América) es una organización de profesionales de golf. Fundada en 1916 y con sede en Palm Beach Gardens, Florida, el PGA of América está compuesto por más de 31,000 damas y caballeros profesionales de golf. El PGA tiene como fin elevar y establecer las normas de la profesión y cultivar el interés y la participación en el deporte. Los orígenes del PGA llegan hasta Charles Campbell Worthington, un acaudalado hombre de negocios.

Para leer el articulo completo, ir a www.fiebredegolf.com o a www.listindiario.com

Charles construyó el Buckwood Inn, un resort exclusivo en Delaware, Pensilvania, con una cancha de golf de dieciocho hoyos diseñada por A. W. Tillinghast que fue terminada alrededor de 1910. En 1912, Worthington invitó a un grupo de golfistas profesionales a competir en su campo, todos provenientes de la Asociación de Golfistas Profesionales de América, y ese se considera el primer evento de la institución.

Historia: En febrero de 1916 la Asociación de los Golfistas Profesionales fue establecida en Ciudad de Nueva York. Un mes antes, el propietario de un gran almacén, el Sr. Rodman Wanamaker fue el huésped de un almuerzo en el Wykagyl CC en New Rochelle. Esta reunión de Wanamaker y los principales profesionales de golf de la época preparó la agenda para la organización formal del PGA of America en Nueva York, un mes más tarde. El primer presidente de la organización fue Robert White, a la sazón, uno de los mejores profesionales de golf de Wykagyl, tanto que los historiadores de golf han nombrado a Wykagyl como "la cuna del PGA". White es también notable por haber diseñado el Ocean Forest Country Club en Myrtle Beach, SC. El 10 de abril de 1916, el PGA de América fue creado vía los 35 socios fundadores, quienes firman su constitución y reglamentos. El primer PGA Championship fue celebrado en octubre de 1916, triunfando Jim Barnes. El trofeo del PGA of America, “The Wannamaker Trophy”, honra a quien impulsó la creación de la institución.

Como se hace socio: Para ser elegido como socio del PGA, los profesionales de golf o aspirantes deben tomar tres niveles de educación sobre campos de golf, seminarios, exámenes escritos, pruebas de simulación, y deben pasar la prueba de habilidades de juego de la institución (no se vale ser un maleta).

Campeonatos: El PGA conduce grandes eventos incluyendo el PGA Championship, el Senior PGA Championship, el PGA Grand Slam of Golf, y la Ryder Cup. El PGA conduce más de 30 torneos para sus miembros y aprendices, incluyendo el PGA Professional National Championship, el PGA Cup, el PGA

Assistant Professional Championship, y el mas reciente es para damas, el KPMG Women's PGA Championship.

Como ven, ambas instituciones son totalmente diferentes, con fines, criterios, organización, y logística diferente. El acuerdo del PGA Ocean’s 4 obedece a un convenio con el PGA of America, no con el PGA Tour. Espero haber aclarado todo. Mantengan la bola en el fairway.

