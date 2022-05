José Altuve batea dos dobles, 2 triples y no anota

TONY GRULLON

Las Grandes Ligas registra a 14 jugadores que en un partido han conectado dos dobles y dos triples y todos, menos José Altuve anotaron carrera. El intermedista de los Astros en un desafío celebrado el miércoles 17 de mayo del 2017 en el Marlins Park, choque en que Houston venció 3 – 0 a los Marlins de la Florida al compás de ocho hits, siendo cinco de estos extrabases, (tres dobles y dos triples).

De estos batazos, el pequeño produjo dos tubeyes e igual cantidad de triples, empujó una, pero no anotó para ser el único de ese grupo con un desempeño de esta magnitud.

Este juego ha sido su único de al menos cuatro extrabases en su carrera y fue increíble que no anotara. En su carrera ha bateado al menos cuatro hits en 26 ocasiones y en 22 de estas cuenta con al menos un extrabase. Sus batazos fueron disparados en el primer acto un doble remolcador después de un out, en el tercero después de dos outs produjo el primer triple, no pudo anotar, en el quinto los dos primeros bateadores fallaron y Altuve conectó su segundo triple y el siguiente bateador Evan Gattis falló. En el séptimo fue ponchado y en el noveno después de dos outs disparó su cuarto extrabases y luego Gattis se ponchó