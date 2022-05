Fin de semana caliente

Héctor J. Cruz

El día 1ro. de mayo 2022, llamese el Día del Trabajador, está dedicado a recordar al empleado de más bajos ingresos en la red de productividad de las grandes o pequeñas empresas o fábricas. Aquí, en Dominicana, hace tiempo de inventaron unas leyes que provoca que este día se celebre cualquier día, no precisamente cuando toca. Pocos entienden el por qué de esa anormalidad.

En el deporte tenemos muchísimos trabajadores especiales, son aquellos atletas famosos que ganan 30 millones de dólares por seis meses de jugar pelota, fútbol, béisbol, baloncesto o cualquier otro, y sin embargo se consideran obreros. Como están sindicalizados en un gremio, hasta huelga realizan a cada rato.

A continución comento algunos sucesos de los últimos días atinentes al deporte.

BORIS BECKER. Tenista alemán retirado hace mucho tiempo, fue condenado a dos años y medio de prisión por un tribunal de Londres, que lo declaró culpable de delitos financieros. Y cuales fueron esos delitos, preguntaria usted.

En 2017, Becker se declaró en bancarrota, pero cuando investigaron su situación encontraron que estaba ocultando muchos de sus activos y préstamos bancarios. El tenía deudas por 60 millones de euros, así que el caso no es chiquito. Hay leyes, en esos países, que si usted se declara en bancarrota el gobierno debe ofrecerle algún tipo de protección, si todo es real. En este caso parece no todo está claro.

EL PITCHER: La MLB suspendió por dos años al lanzador Trevor Bauer, quien tiene una litis tremenda desde el año pasado. Una mujer de San Diego lo acusa de haberla golpeado y de violación sexual, pero resulta que los fiscales de Los Angeles conocieron el caso y decidieron que no había evidencia suficiente y soltaron la acusación.

El comisionado de MLB Rob Manfred lo suspende ahora por dos años debido a su propia investigacion y el hombre perdería 62 millones de dolares entre este y el próximo año, según su contrato con los Dodgers. El apelará y tengo la impresión de que la MLB metió la pata, otra vez.

MANAGER ROJO: El sábado, el Escogido dio a conocer de forma oficial el nombramiento del boricua Pedro López como su manager para el próximo campeonato. Esa información Listín la había ofrecido en exclusiva, de fuente segura, el pasado día 18 de abril, hace 13 días.

DE MLB. Los Yanquis siguen incontrolables y ganaron su novena victoria corrida, un triunfo de 6 por 4 sobre Kansas City completando la barrida en casa ajena… Aaron Judge pegó par de jonrones y tiene 8 pues no quiere quedarse atrás de Anthony Rizzo pues está en último año con el equipo, si es que no hay negociación pronto…. Miguel Andújar jugó el left field, pegó de 4-2 y batea por encima de los .400… Tenchy Rodríguez cree que deberían botar a Joey Gallo y darle el puesto a Andújar, pero eso no será tan fácil… Luis Severino lanzó 5 entradas de 7 hits, 3 carreras, en un día más o menos…. Los Yanquis tienen bonito récord de 16-6, Kansas muy feo en 7-13…. Julio Rodríguez, el novato de Seattle, disparó ayer su primer cuadrangular en lo que debe ser una carrera brillante. Lo dio ante su compatriota Sandy Alcántara, de los Marlins, y fue un tablazo de 450 pies… Rodríguez pegó de 4-3 y Seattle ganó 7 por 3…. Los Angelinos disfrutan de buen comienzo, ayer vencieron a White Sox 6 por 5, y colocan su marca en 15-8… Mike Trout pegó de 2-2 y 3 bases por bolas. En la temporada tiene promedio de .344 con 6 jonrones y OBP de .481…. Si tiene salud, recordará a muchos que sigue siendo el mejor del negocio.

EL NO HIT: Cinco lanzadores intervinieron en el juego sin hit del sabado cuando los Mets vencieron a Filadelfia 3 por cero… Los primeros cinco innings fueron para el joven Taylor McGill, quien hizo 88 pitcheos. Luego siguieron Drew Smith, el dominicano Joely Rodríguez, Seth Lugo y Edwin Diaz.. En total los 5 pitchers hicieron 159 lanzamientos, suma exagerada pues dieron 6 bases por bolas con 12 ponchados… Es el primer juego sin hit del 2022 luego que en 2021 se estableciera récord de 8.

DE LIDOM. Dos cambios de jugadores se produjeron este fin de semana a lo interno de la liga dominicana. Los Gigantes del Cibao enviaron al Escogido al lanzador Domingo Tapia, y recibieron a los veteranos Fernando Rodney y Jumbo Díaz. También cedieron el 5to. turno en el próximo draft de novatos… Ayer, los Toros recibieron al jardinero Danny Santana cediendo al infielder Geraldo Perdomo….Santana está suspendido por dopaje en MLB, pero podrá accionar en la Lidom pues no hay limitante para eso.