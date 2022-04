Primer venezolano con 3 mil

HECTOR J. CRUZ

Editor Deportivo

Los dominicanos también tienen la supremacía en los peloteros latinos con 3 mil hits. En total son 7 los latinos, incluyendo a Alex Rodríguez, quien nació en Nueva York, pero es hijo de padres dominicanos y él mismo dijo una vez que es tan dominicano como el plátano, aunque nadie lo ha visto nunca comiendo mangú).

Aparte de Alex, con tres mil hits están Adrian Beltré y Albert Pujols, el panameño Rod Carew, el cubano Rafael Palmeiro , el boricua Roberto Clemente y ahora el venezolano Miguel Cabrera.

De Cooperstown, les comento que David Ortiz será el cuarto dominicano, uniéndose a Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero … Caréw está en el Salón de la Fama, igual que Roberto Clemente, pero Palmeiro no ha recibido los votos por que fue sancionado por dopaje.

De Puerto Rico, en Cooperstown Roberto Alomar, Roberto Clemente, Peruchin Cepeda y Edgar Martínez. Venezuela tiene a Luis Aparicio (1984) , y Cabrera será el segundo en ingresar cuando le toque.

Panamá también tiene a Mariano Rivera, el único que ha sido electo con el 100% de los votos, en total 425.

GRAN JUGADOR: Miguel Cabrera dio su hit ganador el sábado ante Colorado, el pitcher víctima fue su compatriota Antonio Zanzatela (de Valencia), y el receptor de turno también es venezolano, Elias Díaz, de Maracay. Ayer a Cabrera le dieron descanso, no para que se fuera de playa, pero algo es algo.

Este señor tiene 39 años de edad y está en su temporada número 20 en Grandes Ligas. Los primeros cinco años fueron con los Marlins de Florida y ya suma 15 campañas en Detroit, donde disfruta de un gran contrato de 8 años por US$240 millones, que finaliza luego del 2023.

Cabrera gana este año US$32 millones, repetirá esa suma el próximo año, y el club tiene dos opciones para 2024 y 2025. El único requisito será que finalice entre los diez primeros para el premio MVP, el cual ha ganado en dos ocasiones.

El problema es que los reflejos ya no están presentes y su antiguo poder se ha esfumado. Dos veces en su carrera disparó al menos 50 jonrones, y a este momento suma 502. En 2019 produjo 12 en 472 turnos, en 2021 solamente 15 en 493, y esto demuestra que ya no tiene poder. De hecho, este año no tiene ninguno en 47 turnos.

DE INTERES: El jardinero dominicano Eloy Jiménez, de White Sox, estará fuera de acción cerca de 8 semanas por una lesión en su pierna derecha.. El año pasado perdió casi cinco meses por otra lesión y eso es malo….El lanzador Reyes Moronta está en roster regular con los Dodgers de Los Angeles…. El estaba jugando triple A,con record de 1-0 y 1.50, más de 10 ponches en 6 innings…. El lanzador John Means, de los Orioles, va al quirófano con operación Tommy John… Esta muy mala noticia para un club que otra vezproyecta 100 derrotas.

BARRIDA: Los Yanquis le dieron barrida de tres a los Indios de Cleveland con un triunfo final de 10-2 este domingo..Hubo jonrones de Anthony Rizzo, su 5to. de D.J. LeMahieu y del sustituto Tim LoCastro… El lanzador Gerrit Cole hizo lo suyo con 6.2 innings de 4 hits y 9 ponches…El partido fue corto, solo 2 horas 43 minutos y la asistencia estuvo en 39,050 … Los Yanquis mejoran en 10-6 , Cleveland en 7-8…Toronto, también con 10-6, comparte ahora el liderato de la División Este. Los Azulejos perdieron de Houston 7-8 , y Vladimir Guerrero jr. pegó de 3-2, tiene su promedio en .351… Jeremy Peña, short de los Astros, pego su 3er. Jonrón y su promedio está en .260…. Tampa le ganó a Boston 5 por 2, y su record está en 9-7 mientras los Medias Rojas se ponen en negativo con 7-9…Wander Franco falló 3 turnos, está en .349, y en segunda base estuvo Vidal Bruján, llamado este fin de semana, fallando también 3 veces….

OTROS RESULTADOS: Los Gigantes barrieron a los Nacionales de Washington, que ahora tienen 5 derrotas en línea y pobre marca de 6-12…. Juan Soto de 4-0 y batea para.242, Nelson Cruz de 3-0 y batea .169 en un mal inicio… Joc Pederson, de los Gigantes, pegó dos jonrones y suma 5.. Los Gigantes tienen 11-5 y han venido igual de bien que el año pasado…. Cincinnati superó a San Luis 4 por 1, y Albert Pujols tuvo de 3-0, su promedio en .269…. Minnesota barrió a White Sox, vencieron ayer 6 por 4 ,Leury García de 4-0 y sigue mal con promedio de .098..Lo mismo para Miguel Sanó, de 4-1 y .083..¿Qué le pasa a Sanó?..... Los Medias Blancas tienen racha de 7 derrotas…Los Mets siguen jugando buen béisbol, superaron a Arizona 6 por 2….Robinson Canó no vio acción, y los Mets tienen 12-5, liderando fácil la División Este de la Nacional.

