Copa Saint George, gran fiesta del deporte escolar

SANTO DOMINGO

El deporte escolar tiene una cita en Saint George School a partir del 20 abril, donde 14 colegios de Santo Domingo celebrarán una de las más grandes fiestas deportivas, la XXXVIII Copa Saint George.

Saint George School reunirá en sus instalaciones a más de 400 atletas con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años que participarán en las disciplinas de fútbol, voleibol o baloncesto. Los juegos se desarrollarán a partir de las 3 de la tarde de lunes a viernes y sábados y domingos desde las 9:00 am.

Este año los colegios participantes son: ABC School, AD Maiora, Ashton School, Babeque Primaria, Babeque Secundaria, Carol Morgan School, Conexus, Colegio Loyola, Colegio Dominicano de la Salle, New Horizons School, Saint Joseph School, Saint Thomas School, Saint Patrick School y Saint Michael's School.

Durante la ceremonia de inauguración los colegios participantes desfilaron ante la presencia del público presente y posteriormente dieron inicio a los partidos.

La Sra. Karina Pablo, Directora del SGS, estuvo a cargo de las palabras bienvenida y el señor Diego Gutiérrez, Encargado de Educación Física y Deportes del SGS compartió las palabras de exhortación.

Discursos

Palabras de la directora del SGS, Karina Pablo: "Bienvenidos sean todos a nuestra Copa SGS: alumnos, padres, entrenadores, maestros, personal y miembros de la Asociación de Padres presentes. “Estamos muy contentos de recibirlos en el día de hoy para celebrar una vez más este evento cuyo principal objetivo es promover la práctica del deporte entre nuestros niños y jóvenes, y así colaborar con su desarrollo físico e integral. También es una experiencia emocionante para ellos compartir su pasión por el deporte con compañeros de otros colegios; eventos como estos probablemente serán parte de sus mejores recuerdos de sus días escolares” expresó.

Asimismo dijo “Queremos agradecer a todos los colegios participantes, sus dirigentes, entrenadores, alumnos y padres por haber aceptado nuestra invitación. Somos conscientes de las muchas actividades que se han reanudado después del cese obligatorio por la pandemia. A los atletas… den lo mejor de sí respetando siempre las reglas del juego y la deportividad; y sobre todo diviértanse".

Agradecemos al Profesor Diego Gutiérrez, encargado de nuestro Dpto. de Educación Física, así como a su equipo de entrenadores, por la realización de este evento, así como a nuestros patrocinadores por su apoyo: Propagas, Gestur, Bepensa, Arbaje Soni, Checklist, KFC, Font Gamundi, The Kids Gymnastics Academy.

Por su lado, Diego Gutiérrez, Encargado del Departamento de Educación Física expresó: Buenas tardes directivos del SGS, padres , personal docente y administrativo; y especialmente a cada uno de los atletas y entrenadores que desde hoy estarán acompañándonos en nuestra Copa.

“Es para mí un enorme placer darles la bienvenida al evento deportivo más importante de nuestro colegio y el cual hemos extrañado durante los últimos dos años. A partir de esta tarde nuestras instalaciones abren sus puertas para compartir entusiasmo, alegría, un ambiente de sana competencia y el inmenso amor que sentimos por cada una de las disciplinas deportivas que estarán presentes” indicó Gutiérrez.

Hoy inicia una fiesta de deportes en donde cada uno de los equipos, además de dejar lo mejor de sí en el terreno de juego, también dejará huellas enmarcadas en valores como el respeto, compañerismo, solidaridad, igualdad y justicia.

Finalmente exhortó a los estudiantes: “Estimados atletas, ustedes tienen el honor de representar a sus colegios y demostrar no solo sus habilidades deportivas, sino también su calidad humana. Recuerden que esta copa es por y para ustedes, así que disfruten, celebren y vivan el deporte. No me queda más que reiterarles la bienvenida y agradecerles por ser parte de nuestra familia durante las próximas semanas”.

Historia

La Copa Saint George se ha convertido en un esperado e importante evento donde se comparten valores como amistad, trabajo en equipo, compañerismo y sana competencia. El evento involucra y hace partícipe a toda la comunidad escolar, familiares y relacionados, así como también egresados, amigos y colegios invitados.

La Copa Saint George refleja cada año el compromiso del colegio con la formación de individuos integrales con elevados valores tanto deportivos como académicos.