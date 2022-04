Fanáticos de los Yankees arrojan escombros a los jardineros de Cleveland

AP

La única atrapada que el jardinero derecho de Cleveland Oscar Mercado pudo hacer en la novena entrada fue que le arrojaron una lata de cerveza a la cara.

Algunos fanáticos en las gradas del jardín derecho notoriamente alborotadas en el Yankee Stadium arrojaron a los jardineros de Cleveland botellas, latas y escombros en una escena caótica este sábado, momentos después de que Nueva York se recuperó para una victoria de 6-5.

En lugar de celebrar después de que Isiah Kiner-Falefa y el bateador emergente Gleyber Torres consiguieran carreras impulsadas con dos outs en el noveno, las estrellas Aaron Judge , Giancarlo Stanton y otros jugadores de Nueva York corrieron hacia la pared en el jardín central derecho, tratando de calmar a la multitud. .

El personal de seguridad se unió al esfuerzo para sofocar los disturbios.

“Ciertamente no quieres poner a nadie en peligro. Me encanta la intensidad, pero no puedes tirar cosas al campo”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone.

El cerrador de Cleveland Emmanuel Clase (0-2) estuvo a un strike de preservar una ventaja de 5-4 cuando Kiner-Falefa conectó una bola rápida de 100 mph para un doblete del empate. El jardinero izquierdo novato Steven Kwan corrió con fuerza contra la pared persiguiendo la pelota y un entrenador salió a revisarlo.

“Kwan estaba un poco conmocionado y tenía algunos cortes en la cara y había un aficionado específico de los Yankees en el jardín izquierdo que estaba celebrando que Kwan se lastimara”, dijo Mercado. “Es casi como si fueran actos de violencia. No puedes decir cosas así, especialmente cuando alguien sale lastimado”.

“Simplemente le hice saber, 'Escucha, hombre, puedes gorjear todo lo que quieras, pero no celebres que alguien se lastime'. Eso es sin clases y eso no debería ser una cosa”, dijo. “Puedes animar a tu equipo todo lo que quieras, no lo niego. Honestamente, es bueno para el juego cuando hay fanáticos acérrimos, pero hazlo de la manera correcta”.

Antes de que se reanudara el juego, Mercado señaló las gradas y el jardinero central Myles Straw trepó la cerca de tela metálica de la izquierda para confrontar cara a cara al menos a un fanático, mientras que otro fanático cercano hizo un gesto despectivo.

“Creo que Myles estaba defendiendo a su compañero de equipo”, dijo el manager de Cleveland, Terry Francona. “El niño está sangrando y lo estamos revisando para ver si tiene una conmoción cerebral, y creo que las emociones probablemente se salieron un poco de control”.

Torres siguió conectando un sencillo entre el jardín derecho y el central para el gol del triunfo. Mientras Mercado y Straw perseguían la pelota en el hueco, varios fanáticos comenzaron a lanzarles objetos.

“Uno se me acercó a la cara y lo atrapé. Era una lata de cerveza”, dijo Mercado.

“Deben rendir cuentas y creo que deberían establecerse reglas para eso porque es ridículo y eso no debería suceder”, dijo. “Di lo que quieras decir y haz lo que quieras hacer, pero al final del día tiene que haber consecuencias por un comportamiento como ese”.

Agregó: “Aprecio que los jugadores de los Yankees salgan y traten de controlarlos y tengo mucho respeto por eso”.

Los Yankees ganaron por cuarta vez en cinco juegos y consiguieron su segunda victoria después de un raro colapso del bullpen. La escena final no era lo que querían.

Eso no puede pasar. Me encanta la afición, me encanta el ambiente, pero ganamos con clase”, dijo Kiner-Falefa.

Dijo el primera base Anthony Rizzo : “Nuestros fanáticos son apasionados, traen el ruido todas las noches y apreciamos eso. Cuando las cervezas comienzan a volar, solo quieres tener a todos bajo control lo mejor que puedas para que las cosas no se intensifiquen”.

Chad Green permitió un jonrón de dos carreras a Austin Hedges con dos outs en el octavo que puso a Cleveland arriba 4-3. Miguel Castro (1-0) lanzó una novena entrada en blanco.

Josh Naylor conectó un jonrón de dos carreras ante Néstor Cortés para el único hit de Cleveland en seis entradas y un tercio del astuto zurdo.

Josh Donaldson conectó un jonrón en el séptimo contra Cal Quantrill para darle a los Yankees una ventaja de 3-2.