Felipe Alou: ”No hubiese sido manager en esta época”

En esta nueva época que vive el béisbol de Grandes Ligas, Felipe Alou no hubiera dirigi­do a ninguno de los equipos.

La afirmación la realiza el propio exmanager, entristeci­do por la cantidad de nuevas reglas que exhibe este depor­te hoy día y que a su enten­der han desnaturalizado la gran esencia que por años ha mantenido este pasatiempo.

“Con sinceridad no creo que pudiera ser dirigente hoy día y quizás ni jugador, ni me adaptaría a estos modelos que se ejecutan en el béis­bol”, expresó Alou a perio­distas que lo abordaron ayer, tras visitar la sede central del Ministerio de Deportes. Agre­ga que le habría sido casi im­posible adaptarse a las nue­vas reglas que rigen el béisbol hoy día. Y a seguida pasó a enumerar algunos aspectos que considera han dañado el béisbol, como los hechos de que un corredor ya no debe deslizarse de manera brusca en la intermedia ni en la di­rección del defensor, así co­mo el receptor no debe blo­quear el pentágono como ocurría en el pasado.

Asimismo, las señas que presentan los jugadores en muñequeras, gorras y bolsi­llos en que pueden observar algunas facetas positivas y negativas de los contrarios.

También, los hechos de colocar un corredor en la intermedia cuando el par­tido se extiende a extrain­ning, además de establecer un tiempo prudente para que los lanzadores realicen sus pitcheos. Felipe recuerda que en una ocasión participó en un mitin siendo parte de los Gigantes de San Francis­co, pero no tenía un rol pre­ponderante en el encuentro en que se conversó con am­plitud sobre regulaciones de proporcionarle tiempo a los partidos de béisbol.

Expresa que tras conclui­do el mismo le dijo a algunos compañeros. “Mira a este juego es muy difícil ponerle reloj, pues este no tiene es­pacio en el béisbol”, sostiene. Agrega “el juego de béisbol fue diseñado para culminar cuando se realicen 27 outs, no cuando suene un reloj”,

“El béisbol es un pasatiem­po eminentemente mental y estratégico, muchas de estas nacen en el propio montícu­lo”, agrega Alou, quien co­mo manager registró marca de por vida de 1,033-1,021, de los cuales 691-717 fueron con los Expos y 342-304 con los Gigantes.

SEPA MÁS

Un brillante atleta

Atletismo.

Estudiando en el bachiller, en la Normal, se convirtió en un destacado corredor velocista, quien también sobresalía en la jabalina en que en su juventud estableció una marca nacional. “Me decían Rio Haina los compañeros y algunos de los profesores”, “Era un atleta sin saberlo”, fruto de su desempeño, en 1955 integró la selección del país en los Panamericanos, en México en estas dos disciplinas.