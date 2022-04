Felipe y la “inflación”

Héctor J. Cruz

El Gran Felipe Alou estuvo de visita ayer en el Ministerio de Deportes. No andaba cerca, así que desconozco el origen de esa actividad y los motivos de tal visita. Estuvo acompañado de su hermano Jesús, una persona excelente y que maneja su vida “en bajo perfil”.

Casi nunca se le ve en actividad de beisbol, y si antes lo hacía Jesús ya ni siquiera asiste a ver la pelota invernal.

Aprovecho para “especular” un poco con los números de por vida de Felipe, que fueron muy buenos, pero en una época muy distinta a la de ahora. Felipe debutó en Grandes Ligas en 1958, y por 13 temporadas fue un jugador estelar, obteniendo sus mejores “picos” en esos tiempos.

Lo hizo primero con los Gigantes de San Francisco, su club original, luego con los Bravos de Milwaukee y Bravos de Atlanta, cuando este equipo se mudó de ciudad a partir de 1966. Felipe jugó para los Gigantes en el período 1958-62, cinco años, luego fue cambiado a Milwaukee Braves (1964-65), y continuó en Atlanta cuando llegaron allí en 1966. En diciembre de 1969 fue cambiado a los Atléticos de Oakland, en 1971 a los Yanquis de Nueva York.

Desde allí, fue obtenido vía waivers por los Expos de Montreal, y comprado de los Expos la navidad de 1973 desde los Cerveceros de Milwaukee (Ojo: los Cerveceros habían llegado allí como nueva franquicia en 1970).

SUS NUMEROS

Cito el término Lnflación intentando establecer una proyección en el tiempo. Por ejemplo, Felipe disparó 2101 hits y 206 jonrones, y llega la pregunta:¿Cómo podríamos calcular esos números para estos tiempos, con tantos pitchers mediocres, mejores atletas, más facilidades en todo sentido, aparte del gran dinero?

No es tan fácil pues no se trata de la economía del dólar. Actualmente se hacen cálculos y dicen que 200 dólares de 1960 ahora serían 2000 dólares, pero en el deporte no es así. Sin embargo, me atrevo a asegurar que Felipe hubiese tenido una carrera de más de 2500 hits y más de 300 jonrones pues era un bateador completo.

Imaginen solo el tipo de lanzadores que enfrentaban los bateadores de esos tiempos, simbolizados por Juan Marichal, Bob Gibson,Sandy Koufax, Don Drysdale, Gaylord Perry, entre otros.

Además, en cuanto a sus condiciones atléticas no era segundo de nadie, era un atleta completo, y de eso ampliaré un poco mañana.

RESULTADOS: Gigantes de San Francisco y Mets de Nueva York, de un lado, y Nacionales de Washington y Arizona Diamondbacks estuvieron celebrando dobles juegos en la jornada del martes..Eso es resultado de los partidos suspendidos en la primera semana de la temporada, pero todos los juegos deben ser a 9 innings, nada de 7..Los Mets ganaron el primero 5 por 4 en diez innings…Robinson Canó estuvo en la segunda base y falló tres veces, y no apareció en la alineación titular del segundo. De DH estuvo Pete Alonso y en la segunda Dominic Smith… Antenoche, los Dodgers vencieron a Atlanta 7 por 4 y hubo dos hechos notables… Primero, Freddie Freeman estaba debutando ante su antiguo club y en su primer turno disparó jonrón al dominicano Huascar Ynoa, su primero del año… De otro lado, Clayton Kershaw tuvo su primera aparición luego de lanzar 7 entradas perfectas la semana pasada. Esta vez no estuvo bien, en 5 entradas le dieron 6 hits, 4 carreras, aunque ponchó 7…. Anoche, Gerrit Cole, que gana más de 30 millones con los Yanquis, apenas duró 1.2 innings ante Detroit..¿Cuál fue el problema? Su descontrol pues en el segundo inning dio tres bases por bolas corridas y en total fueron 5…El manager Aaron Boone lo sacó con 2 carreras permitidas y 68 lanzamientos… El hombre no es el mismo desde mitad del año pasado…

DE INTERES: Los Padres de San Diego firmaron un pacto con la firma Motorola, y llevarán publicidad en la manga de la camiseta… Ya los clubes de MLB tienen el logo de Nike en su uniforme, y este es el primer club que firma un contrato particular… Un día de estos veremos un equipo con un gran letrero comercial en el pecho, tipo el fútbol (y tipo los árbitros de Lidom, algo aberrante)… Huascar Ynoa, por cierto, fue remitido a tripla A por Atlanta. En dos salidas tiene 6.2 innings , 0-2 y 13.50 de efectividad……. Dice un reporte que en las ligas menores están usando el reloj del pitcheo y que se están economizando 20 minutos por cada juego….¿En qué consiste el sistema? Presión sobre el pitcher para que no se tome 2 minutos pensando en hacer cada lanzamiento…Lo están convirtiendo en un robot… Ronald Acuña Jr. ya está jugando en las menores y viene por ah í para Atlanta… Fernando Tatis Jr. estuvo en el terreno de juego, pero no jugando beisbol. El jugó futbol soccer, y eso nadie lo explica…¿ Qué pasó ahí?

OTRA VEZ: ¿Y por qué atacan a David Ortiz ahora, porque hace fiesta a su manera en su casa en Las Terrenas?... David necesita urgentes asesores en distintos renglones, a ver cómo controlan sus actividades y lo ocultan de los malos chicos que viven acechando en las redes..¿cuándo fue la última vez que usted vio algún chisme de Greg Maddux , por solo citar un ejemplo? … A David lo criticaron y devolvió un video con puro fuego…… ¿Qué sigue?