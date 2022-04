RUSBEL SALOMÓN: Tuvo un retiro forzado cuando estaba en su mejor momento

RAMÓN RODRÍGUEZ

SANTO DOMINGO

Rusbel Salomón es uno de esos atletas que ilusionaron a los dominicanos con sus actuaciones en los escenarios deportivos internacionales.

Salomón, del deporte de karate, fue uno de los ganadores de medalla de oro en los míticos Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

Pero situaciones internas en el seno de su federación –karate- lo obligaron a dejar ese deporte.

Fue suspendido y retirado cuando apenas tenía 27 años y estaba en la cúspide de su carrera.

“Hubo una conspiración contra nosotros”, dice con nostalgia Salomón, uno de los atletas de más éxitos en el deporte de karate.

No se explica cómo pudo ocurrir aquello en el año 2007 –de amonestarlo con una suspensión- cuando apenas tenía 27 años, algo que además también afectó a otros atletas de la época como fueron Gustavo Dionisio, Yohanni Sierra, Alberto Merán, entre otros. Se niega a dar detalles de esos acontecimientos porque los considera del pasado.

Queja

Salomón, único dominicano en ganar tres medallas –una de oro, una de plata y una de bronce- en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2002, se queja de que en el país “no hay un sistema que proteja al atleta”.

“En esos tiempos –en 2007- fuimos suspendidos sin tener nosotros culpa y no encontramos dónde ir a reclamar…, nadie salió por nosotros y tuvimos que marcharnos”, sostiene el cuatro veces campeón mundial del estilo wado.

Citó que en los actuales momentos “estamos pasando por una situación y es que los técnicos militares hemos sido suspendidos y nadie ha salido a defendernos, sólo el Ministro (Francisco) Camacho ha estado tratando de resolver eso”.

Un buen número de técnicos militares de todos los niveles han sido suspendidos del Ministerio de Deportes, porque figuran en doble nómina pública.

“Eso da mucha pena que nadie nos defienda”, insistió Salomón y agradeció el esfuerzo que hace Camacho para que esa situación por la que atraviesan los técnicos militares suspendidos, sea resuelta.

“Podríamos a hacer muchos libros de las situaciones que pasamos los atletas”, dijo Salomón, único dominicano en ganar 8 medallas de oro en campeonatos Centroamericanos y del Caribe de Karate.

Un retiro forzado

El retiro forzado del karate sirvió de algo. Salomón, que en ese momento tenía 27 años y estaba en el clímax de su carrera, se dedicó con más intensidad a los estudios.

“Cuando me suspendieron eso me llenó de odio, porque ni siquiera había terminado una carrera”, recuerda el ex atleta de karate, pero recapacita y expresa que “todo eso ha quedado en el pasado”. “Trato de llevarme bien con todos y guardo mucho respeto por los demás. Eso quedó en el pasado”, insiste.

Frustrado por ese retiro forzoso, se fue a la universidad (UASD).

Salomón es graduado de psicólogo industrial, organizacional y clínico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además tiene una maestría en gestión de la educación física y deporte.

Sin embargo, Rusbel Salomón, todavía hoy se siente ensoberbecido por la situación del deportista, la misma que él vivió, no siente que estos tienen quien los defienda.

“Me siento subestimado, por el sistema deportivo”, afirma un ex atleta que pasó por el tatami del deporte de karate y llegó a ganar cinco medallas de oro en Campeonatos Panamericanos de ese deporte, tres de ellas en forma consecutiva.

Salomón se confiesa un atleta olvidado, empero, se siente una persona realizada. “Mi vida profesional se la debo Tony Mesa, en quien siempre he encontrado apoyo” y en los actuales momentos ha tenido la solidaridad del Ministro Camacho, que la ha ofrecido la oportunidad de trabajar en esa institución.

Sepa más

Gustavo Dionisio, forzado por un retiro inesperado, consiguió trabajo a nivel profesional, participando en carteleras de MMA por paga.

La familia

Rusbel Salomón es el quinto de 8 hermanos procreado por el matrimonio de Carlos Salomón y Maritza Altagracia de Salomón.

Desilusión

La gran decepción de Rusbel Salomón fue terminar abruptamente su carrera atlética en 2007, cuando apenas tenía 27 años.