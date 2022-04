Raydily Rosario conquista torneo nacional de ajedrez

SANTO DOMINGO

La francomacorisana Raydily Rosario se coronó campeona del torneo nacional de ajedrez femenino superior organizado por la Federación Dominicana de esa disciplina con una dedicatoria especial al ministrode obras públicas Deligne Ascencio con el respaldo del ministerio de Deportes.

La francomacorisana logró vencer sin muchos contratiempos a la Mocana Jennifer Almánzar en tres emocionantes partidas que deleitaron a los amantes del ajedrez nacional.

El match final pactado a cuatro enfrentamientos para producir 2.5 fue arrasado por Raydily Rosario en las tres primeras partidas que se escenificaron en el salón de actos William García de San Francisco de Macorís y en el local de la Asociación de basket de Moca.

Ambas jugadoras terminaron igualadas con 6.5 de ocho posibles en la vuelta regular lo que se determinó jugar el match final que favoreció a Rosario 3-0.

El presidente de la Federación Dominicana de ajedrez licenciado Pedro Domínguez Brito junto al profesor Genesis Santos tuvieron a su cargo la entrega de la copa a la nueva campeona nacional de ajedrez .

Domínguez Brito resaltó el gran nivel que se exhibió en el match final

y en todo el campeonato nacional que se efectuó exitosamente en la

ciudad capital.

“Fue un gran evento que sirvió para escoger el equipo nacional que representara a la República Dominicana en evento internacionales en los próximos meses” reseñó.

Informó que luego de culminado esta magnifico evento la Federación Dominicana de Ajedrez se apresta a celebrar el próximo 24 del presente mes el torneo nacional infantil en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12.

“No solamente desarrollaremos la categoría superior nuestra principalmeta es trabajar en la base con las categorías menores quienes serán las futuras estrellas del ajedrez dominicano” explicó Domínguez Brito.