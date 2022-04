Jiménez arriesga chance titular ante nicaragüense Lara

YOEL ADAMES F. yadames2003@yahoo.com

La tercera podría ser la última oportunidad de lograr su sueño de campeón del mundo, pero hoy lo expone todo por nada ante el nicaragüense Keyvin Lara.

El cotizado peleador capitaleño Norbelto “Meneíto” Jiménez se mide en el turno estelar al nicaragüense Keyvin Lara este viernes en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la velada organizada por la empresa Shuan Boxing.

“Si tuviese alguna duda en ganarle a Lara me quedara en mi casa y echaría al zafacón toda mi ansia de ser campeón del mundo, soy un hombre de objetivo y la gente sabes que vengo con una carrera en la que he sido despojado de una corona del mundo y de los otros dos triunfos más importantes de mi historial, son tres empates en Asia que hablan solo de que estoy destinados a ser el rey de mi división y Lara, que ha venido a mi casa, ante mi público, no me detendrá… yo estoy en el ring para grandes cosas”, detalló el contendor maquiteriano.

El dominicano, quien paró la báscula en 115.4 libras, para rebasar el límite de las 116 pautado, ocupa la casilla No.2 del ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras lograr un empate ante el extriple campeón del mundo Donnie Nietes, de Filipinas, pero la crítica internacional favorecía al dominicano que remontó decisivamente en los últimos asaltos y al parecer se redujo dos rounds del encuentro en que se disputaba el cetro intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Esto no es un juego, han tratado de tirar por la borda mi futuro y voy a lograr mi coronación por encima de Nietes, Kazuto Ioka o quien se cruce en mi camino… ya en Japón me habían robado el título cuando también me dieron un empate luego de dominar a Kohei Kono, entonces monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el último día de 2014 ¡pero a la tercera será la vencida!”, vaticinó el mejor clasificado de los boxeadores dominicano del momento.

Los ojos de Valcárcel

La importancia del combate de Jiménez-Lara ha traído al país con gran sigilo al presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), quien ante un triunfo impactante del dominicano podría solicitar un chance directo ante el monarca japonés Ioka.

De tal manera, será una gran oportunidad para el nicaragüense Lara, quien marcó 114 libras en el pesaje oficial y de vencer al clasificado local entraría a las clasificaciones mundiales.

Jonathan Guzmán reaparece en RD

En la pelea semi estelar, el ex campeón mundial dominicano Jonahtan Guzmán enfrentará al venezolano Starling Martínez.

Guzmán tiene el mérito de haber ganado sus primeras 23 peleas por la vía del nocaut, incluido el combate que le dio el título mundial. En esta ocasión, el dominicano noqueó en 11 rounds al japonés Chingo Wake en la ciudad japonesa Osaca.

El récord actual de Guzmán es 24 victorias, con 23 nocauts y dos derrotas, mientras que Martínez suma ocho triunfos, siete de ellos antes del límite y dos reveses.

En la misma velada, el ex campeón mundial mínimo de la Organización Mundial de Boxeo, el puertorriqueño Wilfredo Méndez cruzará guantes con el venezolano Kenny Cano.

Méndez tiene la aspiración de recuperar su título mundial para, luego, unificarlo ante el dominicano Erick “Mini-PacMan” Rosa, actual monarca de la división, pero por la AMB.

En otro de los combates preliminares, el mexicano Yudel Reyes combatirá ante el puertorriqueño René Santiago, mientras que el estadounidense Kelvin King, invicto con 6-0, cinco nocauts, se la verá con el dominicano Juan Miguel García, quien procura su primer triunfo en el boxeo profesional.