Albert Pujols anuncia que pedirá el divorcio a su esposa Deidre

Santo Domingo

Albert Pujols, jugador dominicano de los Cardenales de San Luis, anunció que le pedirá el divorcio a su esposa Deidre tras 22 años de matrimonio.

"Tristemente luego de 22 años de casados he tomado la decisión de pedirle el divorcio a mi esposa Deidre. Entiendo que este no es el mejor momento para una noticia como esta, especialmente con el día de apertura tan cerca y teniendo en cuenta otros aspectos que han sucedido recientemente. Decisiones como esta no se toman de la noche a la mañana y este es un desenlace que nunca quise que sucediera", fueron algunas de las palabras de Pujols en su comunicado.

El exganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en tres oportunidades solicitó respeto para su decisión y privacidad.

Deidre Pujols fue sometida hace una semana a una cirugía de cerebro, la cual resultó exitosa.