HECTOR J. CRUZ

Mucha historia adorna a los Gigantes de San Francisco. Ellos jugaban en el famoso Polo Grounds, un complejo de estadios ubicados en el alto Manhattan, por los predios de Harlem. Allí jugaron los Gigantes desde 1883 hasta 1957 cuando hicieron maletas y se mudaron a San Francisco, California.

En Nueva York los Gigantes ganaron 5 coronas, y fueron parte del trio de equipos de la ciudad, junto a Yanquis y Dodgers de Brooklyn. Su ´ultima corona ocurrió en 1954 en Nueva York, y durante su estadía en San Francisco pasó un largo tiempo sin ganar, hasta el 2010.

En esa oportunidad vencieron a Texas Rangers, en lo que fue su 5ta. corona, y luego se metieron en racha alternada pues también fueron campeones en 2012 y 2014. En total suman 8 títulos de campeones, 5ta. posición de siempre.

Fue el equipo original de notables estrellas dominicanas como Juan Marichal, Felipe, Mateo , Jesús Alou y también de Manuel Mota. Igualmente, de Willie Mays y de Barry Bonds.

EL MANAGER: Gabe Kapler es su dirigente. Llegó a los Gigantes en 2020 luego de dirigir a los Filis por dos años. El año pasado ganó la División Oeste con 107 victorias, burlándose de los favoritos Dodgers. Sin embargo, los Dodgers los eliminaron en su serie divisional 3 victorias contra 2 derrotas. Kapler, de 46 años, en sus dos años allí tiene marca de 136-86.

PITCHEO: La rotación de este año tiene buenos lanzadores. Perdieron a Kevin Gausman, que se fue a Toronto, pero firmaron a Carlos Rodón, quien tuvo 13-5 y 2.37 para White Sox. Le dieron 44 millones de dólares por dos años.. Está su estelar Logan Webb, con 11-3 y 3.03, una figura nueva en el pitcheo de MlB con mucho dominio. Anthony DesClafani tuvo 13-7,y tienen también a Alex Wood y Alex Coob, para formar un buen quinteto.. El cerrador es Jake McGee, y están los dominicanos Camilo Doval y Jarlin García.

OFENSIVA: Se fue Buster Posey, y la receptoría será defendida por Joey Bart y Curt Cosali.Los principales bates del equipo son el inicialista Brandon Belt, el short Brandon Crawford, el jardinero central Mike Yastrzemski, el nuevo Joc Pederson, Wilmer Flores y otros..Evan Longoria,tercera base, está lesionado de un dedo y no empezará jugando..

¿Proyección 2022? Ganaron 107 juegos el año pasado, no repetirán esa cifra, pero de alguna manera ganarán más de 90 y estarán en play off.

UN POCO MAS: Los Gigantes tienen muchas opciones para los jardines, y se añaden los nombres de Austin Slater,Darrin Ruff, Steven Dugar, Lamonde Wade Jr., quien pegó 18 jonrones en tiempo parcial en 2021. ..En el invierno, vía la agencia libre, los Gigantes perdieron mucho personal del año pasado: los lanzadores Gausman y Johnny Cueto (todavía sin trabajo el dominicano), el antesalista Kris Bryant (paró en Colorado), y el infielder Donovan Solano… En la pasada temporada, Jarlin García, relevo zurdo, estuvo bastante bien con 6-3 y 2.62, lanzó 68.2 innings con 68 ponchados.. Camilo Duval, derecho, tuvo 5-1 y 3.00, en 27 innings 37 ponchados… El club tiene

En los entrenamientos al lanzador Carlos Martínez (Sunami), quien firmó un pacto de liga menor, a ver si hace el equipo.. Si se queda, creo sería en labor de relevo… Entre los coaches está el dominicano Pedro Guerrero como asistente del coach de bateo..Guerrero (el mismo nombre del ex pelotero), había trabajado con los Filis anteriormente…. La temporada de liga mayor empieza este jueves 7.,.

DE INTERES: Parece que Ronel Blanco hizo el roster de los Astros de Houston..Es un relevista dominicano derecho, muy duro, que mostró su clase el invierno pasado con las Estrellas Orientales. De 28 años de edad, Ronel ha aparecido en 5 juegos en los entrenamientos, 4.1 innings, 1 hit y 7 ponches.. Excelente... Los Padres de San Diego adquirieron al lanzador zurdo Sean Manaea, procedente de Oakland.,..Cedieron a dos novatos, el antesalista Euribiel Angeles, dominicano, y Adrian Martínez, mexicano.. Los Yanquis hicieron dos movimientos.. Primero, enviaron al pitcher Albert Abreu , dominicano, a Texas , y recibieron al receptor texano José Treviño.. Los Yanquis fortalecen la receptoría, y lo más probable es que Treviño comparta el trabajo con Kyle Higashioka…Eso así, porque el señor Ben Rorvedt, adquirido de Minnesota, está lesionado y no empezaría en roster … También, los Yanquis añadieron al lanzador Miguel Castro (RD), por su compatriota Joely Rodríguez, zurdo que pasó a los Mets… Jacob deGrom perderá más de un mes de la campaña, y esa es mala noticia para los Mets… Max Scherzer tiene algunos problemitas de salud y no podrá hacer el Opening Day…cualquiera se “pone chivo”…Sandy Alcántara, de los Marlins, recibió la noticia de que tendrá la bola para el primer juego del equipo….Justin Upton, de los Angelinos , fue dejado libre pues el club no lo quiere mas…