Julio Rodríguez catapulta su presencia en el roster de los Marineros

Si el dominicano Julio Rodríguez no tenía asegurado aún un puesto en el roster del Día Inaugural de los Marineros, lo que hizo el jueves en la victoria de Seattle opr 3-2 sobre los Guardianes tal vez haya sellado su lugar.

El cotizado jardinero de Seattle encapsuló casi todas sus herramientas – velocidad, corrido de bases, poder, contacto hacia la banda contraria e instintos – en una secuencia de 14 segundos:

Un jonrón dentro del campo.

“Es mi primera vez”, confesó Rodríguez.

¿Cómo pasó?

En una cuenta 2-2 en el que sabía sería su último turno al bate del día, el oriundo de Loma de Cabrera conectó un pitcheo por el medio del plato ante su compatriota de los Guardianes, Emmanuel Clase, hacia el jardín central-derecho. Inmediatamente, prendió los motores. Con una velocidad de salida de 105 millas por hora, la bola recorrió los 385 pies directamente hacia la pared y rebotó en dirección al cuadro interior.

“Desde que salió del bate, sabía que era bueno. Muchos habrán pensado que la bola se iba, pero en mi corazón sabía que no”, dijo Rodríguez. “Una vez vi la bola dije, ‘Bien, tengo que bajar la cabeza y seguir’”.

El patrullero central Will Brennan tuvo problemas para controlar la bola, pero Rodríguez ya estaba volando hacia la antesala, con la mirada fija en el coach de tercera, el también quisqueyano Manny Acta, quien sin dudarlo lo envió al plato.

“Me estaba mandando”, señaló Rodríguez. “Tuve cuidado en asegurarme de pisar la base, porque estaba corriendo. Me siento bien corriendo largas distancias, así que una vez pasé por la intermedia, me sentí cómodo en continuar. Cuando él me mandó, sabía que tenía que anotar”.