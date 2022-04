Héctor J. Cruz

Hace mucho tiempo que los Piratas de Pittsburgh no presentan un ambiente ganador. Este club ha obtenido 5 coronas de serie mundial, siendo las dos últimas 1979 y 1971. Luego tuvieron buenos momentos en los años 90 cuando comandaba Barry Bonds, pero jamás han vuelto por el éxito.

El año pasado perdieron 101 juegos y se está haciendo norma que cada año pierdan más de 90. Hasta su manager Derek Shelton se ha acostumbrado a eso. En sus dos únicos daños presenta marcas de 19-41 y 61-101, totalizando 80-142... Es decir que gana uno, pierde dos, pero en Pittsburgh eso no parece importarle a nadie.

Otra nota relevante es que los dominicanos brillan por su ausencia. En los últimos 8 años tuvieron un prospecto llamado Gregory Polanco, jardinero, que recordaba mucho físicamente a Willie Stargell. Pero Polanco, nativo del sector Villa Mella, desesperó a todos y en agosto del año pasado el equipo le dio la baja.

Ahora Gregory tomó otro rumbo y se fue a jugar a Japón con los Gigantes de Yomiuri. Polanco tiene 30 años y en sus 8 temporadas de liga mayor bateó para .241 con 96 jonrones. Todo muy bajito.

PITCHEO: Los Piratas del 2022 no presentan una gran oferta. Su cuerpo monticular está formado por gente con resultados negativos, al menos el año pasado. La rotación la conforman J.T. Brubaker (5-13), Chase de Jong (1-4), Mitch Keller (5-11) y ahora está el zurdo colombiano José Quintana, quien ha perdido velocidad y no es lo mismo. Quintana lanzó aquí para las Águilas el invierno pasado y no enseñó gran cosa. Luego de ellos aparecen Bryse Wilson y Chris Stratton.

OFENSIVA: Los Piratas colectan peloteros de segunda, incluyendo vía cambios. Para la receptoría firmaron por un año al boricua Robert Pérez (Licey), a quien le dieron US$ 5 millones... En primera está Daniel Vogelbach, ex de Milwaukee, en segunda posiblemente Michael Chavis, ex de Boston, en tercera uno propio, KeBryant Hayes, y en el short Kevin Newman... Todos ellos con escaso bateo.

En los jardines podría estar lo mejor del equipo: Ben Gamel, Bryan Reynolds, quien pegó 24 jonrones y 90 remolcadas, el japonés Yoshi Tsutsugo, Anthony Alford, Greg Allen, y de ese grupo también usarán el designado.

El club quedó en 5to. lugar de la División Central en 2021 y no hay razones para que no repitan su mala actuación este año.

UN POCO MÁS: Ahora, los Piratas tienen otro buen prospecto dominicano, el infielder Oneil Cruz, quien impactó en los pocos días de entrenamientos pegando de 13-5 con dos jonrones... Sin embargo, los Piratas creen que necesita más juego para su desarrollo y ya lo asignaron a triple A, Indianapolis... También bajaron a Rodolfo Castro, un segunda base que debutó la campaña pasada y sus cinco primeros hits fueron jonrones, algo inédito... Entre los pitchers novatos están Yerry de los Santos, Enmanuel Mejía (Bonao) y Roansy Contreras... Los Piratas han estado presentes en 9 series mundiales y han ganado cinco... Este club data de 1887 y en principio fueron llamados Alienígenas... A partir de 1891 se llaman Piratas... Entre los infielders del equipo hay un venezolano llamado Diego Castillo, igual que el lanzador dominicano ahora con Seattle... Ayer, Diego, de los Piratas, pegó par de jonrones vs. Minnesota... El segundo receptor del equipo se llama Michael Pérez y también es boricua... Otros criollos que salieron del equipo fueron Wilmer Difó (con Arizona) y Erik González, entrenando con los Marlins.

DE INTERÉS: Hay mucho acomodo en las reglas nuevas del béisbol y eso es parte del buen ambiente que ahora disfrutan la MLB y el sindicato... Entre ellas resalta el hecho de que mantendrán el corredor de segunda base abriendo extra innings y eso busca evitar los largos partidos... El año pasado hubo 233 extra innings, siendo el más largo de 16 entre Dodgers y San Diego... Eso ocurrió el 25 de agosto... También está la regla que favorece a Shohei Ohtani... Cuando esté lanzando y es sacado del montículo podrá continuar en función de designado... Igualmente, si está de designado podrá ingresar a lanzar de relevo... Esto dizque es para todos, pero es para acomodar al japonés, que es tremenda atracción... Puro negocio... Hasta el 1ro. de mayo los rosters serán de 28 jugadores y luego bajarán a 26... Esto lo hicieron debido al corto período de entrenamientos... Sandy León, el receptor de Cleveland, es ahora agente libre... El miércoles debutó Albert Pujols pegando un sencillo para San Luis... Ese mismo día, lejos de Florida, operaban a su esposa Deidre y según el reporte fue para extirparle un tumor en el cerebro... No entendí mucho eso... Tal vez leí mal, pero ¿su esposa en el quirófano para un asunto del cerebro y Pujols jugando pelota?... El lanzador Wander Suero, ex de Washington, firmó pacto de liga menor con los Angelinos.