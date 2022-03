La NBA vuelve a la televisión pública china tras un boicot

AFP

PEKIN, China

La televisión pública china retransmitió el miércoles en directo su primer encuentro de la liga de básquetbol estadounidense NBA tras casi año y medio debido a una controversia en torno a Hong Kong.

En octubre de 2019, en un momento en que masivas protestas prodemocracia se sucedían en el territorio semiautónomo chino, el entonces director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, publicó un mensaje de respaldo a los manifestantes hongkoneses.

Su mensaje en Twitter molestó al poder chino y provocó una crisis diplomática. Numerosas grandes empresas chinas cortaron sus vínculos con la NBA, mientras que la cadena televisiva pública CCTV dejó de difundir los partidos del campeonato estadounidense.

Este miércoles, la CCTV pasó por antena el partido entre Los Angeles Clippers y Utah Jazz, que terminó con victoria de los primeros por 121-115.

Se trata de la primera difusión a gran escala de un partido de la NBA en China desde hace un año y medio, desde octubre de 2020.

El medio había boicoteado la popular liga de básquet en octubre de 2019 pero hizo una excepción un año después con la emisión de un partido.

Desde entonces, la NBA no se había visto en abierto en los televisores chinos. CCTV no pudo ser contactada de inmediato para preguntar por el cambio de postura.

Las solicitudes de la AFP para conocer su postura no obtuvieron respuesta. El gigante de internet Tencent siguió difundiendo partidos del básquet estadounidense pero solo a sus abonados, lo que implicaba una audiencia muy inferior.

El entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, criticó recientemente a Daryl Morey, que ahora trabaja para los Philadelphia 76ers.

"La última vez que tuitéo, costó mil millones de dólares a la NBA", declaró Lue, citado por la prensa estadounidense. - "De rodillas" - El tuit de Daryl Morey, director general de los Rockets, provocó una grave crisis entre China y la NBA.

Sin embargo, los responsables de la competición rechazaron disculparse o sancionar al directivo a pesar de las consecuencias financieras de la polémica.

El regreso de la NBA a la televisión pública china generó diversas reacciones. "¿Es cierto? ¿La prensa oficial se pone de rodillas?", escribió en la red social Weibo un internauta, en referencia a la ausencia de disculpas de la NBA.

"Me gusta mi país, pero eso no me impide ver la NBA", comentó otro. China, que cuenta con numerosos seguidores del básquet, es un jugoso mercado para el deporte.

Sin embargo, tanto marcas como deportistas se exponen a repercusiones cuando se aventuran en temas que se consideren políticamente sensibles.