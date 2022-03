El bateador designado

MARIO EMILIO GUERRERO

En la próxima temporada la Liga Nacional establecerá la regla del Bateador Designado (BD), vigente en el Liga Americana desde 1973. La idea de que un pelotero bateé en lugar del pitcher no es nueva y tiene sus raíces cuando en 1887 se permitió por primera vez los jugadores sustitutos. La vieja creencia de que el béisbol es estrictamente un enfrentamiento de 9 contra 9, sufrió su primer revés al aceptarse que dos jugadores fueran insertados en la tarjeta de anotación para que en un determinado momento pudieran entrar en acción en lugar de miembros de la alineación original. En 1891, William Chase Temple, propietario de los Piratas de Pittsburgh, propuso que un bateador extra sustituyera al lanzador de forma permanente en el juego, tal y como sucede en la actualidad, sin embargo, la iniciativa fue rechazada y como alternativa a este planteamiento, James W. Spalding, del New-York League Baseball Club y hermano de Albert Spalding, un famoso ex lanzador de béisbol, dueño de un equipo y magnate de artículos deportivos, sugirió que se suprimiera el puesto del pitcher y que sólo 8 hombres batearan, proposición que también fue desestimada. Los cambios que se produjeron de 1863 en adelante y que regularon la forma de lanzar, la distancia del montículo al plato y la ubicación del pitcher, provocaron una evolución en el lanzador, que de ser alguien que simplemente tiraba la pelota para que otros la golpearan, se convirtió en un jugador importante, enfocado en dominar a los rivales en detrimento de sus habilidades como bateador. Esto provocó una merma en la ofensiva y acrecentó el interés por eliminar la dualidad pitcher-bateador. Pero, esos argumentos no fueron suficientes. A mediados de los años de 1900, el legendario dirigente Connie Mack propuso la implementación del BD, al igual que John Heydler, presidente de la Liga Nacional, a finales de los años 20, sin que tuvieran éxito. En 1941 se puso en práctica el proyecto en ligas semiprofesionales, sin consecuencias positivas. Finalmente, el dramático bajón ofensivo en la temporada de 1968 fue el detonante para que la regla fuera establecida. El BD se comenzó a probar en la Liga Internacional (triple A), luego se sumaron otros circuitos minoritarios, lográndose buenos resultados. No obstante, los dueños de ambas ligas mayores no se pusieron de acuerdo y sólo la Americana adoptó el nuevo sistema, comenzando en 1973. El resto es historia conocida.