Reales acuerdan con Adalberto Mondesí por $3.0 millones

AP

KANSAS CITY, Missouri

Los Kansas City Royals acordaron un contrato de $3 millones con el campocorto Adalberto Mondesí y un trato de $1.3 millones con el primera base Ryan O'Hearn para la próxima temporada, evitando el arbitraje con ambos jugadores antes de la fecha límite de este martes. equipos y jugadores para enviar números

Mondesí, de 26 años, ha sido dinámico cuando ha estado saludable, liderando la liga con 24 bases robadas durante la temporada 2020 acortada por COVID-19. Pero solo ha jugado más de 100 juegos una vez en seis temporadas, y bateó solo .230 con seis jonrones y 15 robos, mientras que la temporada pasada estuvo limitado a 35 juegos por lesiones.

Mondesí, quien ganó $2.52 millones el año pasado y es elegible para la agencia libre después de la temporada 2023, pasó gran parte de la última temporada baja trabajando con nuevos entrenadores en República Dominicana en un esfuerzo por mantenerse saludable. Los culpables la temporada pasada fueron los oblicuos y los isquiotibiales, pero también ha tenido lesiones en los cuádriceps y los hombros a lo largo de los años.

“Cambié muchas cosas, un entrenador diferente, solo me concentré en las cosas en las que necesito concentrarme y me siento bien en este momento y veo lo que sucederá”, dijo Mondesí durante la primera semana de entrenamiento de primavera en Surprise, Arizona.

“Comenzamos con mi cuerpo”, explicó, “viendo lo que me va a funcionar o no y partiendo de ahí. Me preguntan cómo me siento, qué siento y simplemente se lo hago saber, hacemos un programa y lo seguimos”.

Mondesí también jugó en la segunda y tercera base durante su carrera, y su paso a la tercera podría convertirse en permanente si los Reales rompen el campamento con el mejor prospecto Bobby Witt Jr. como campocorto. Witt también ha jugado en la tercera base en las menores, pero es probable que los Reales traten de mantenerlo en su posición más cómoda al comenzar su carrera en las Grandes Ligas.

Juntos, Mondesi y Witt podrían darle a Kansas City uno de los mejores lados izquierdos del cuadro interior de la Liga Americana.

“Lo que sea que ellos quieran que haga, estoy bien. Solo quiero jugar y quiero sentirme bien y ayudar al equipo a ganar”, dijo Mondesí.

O'Hearn, de 28 años, obtuvo un aumento significativo de los $ 570,500 que ganó la temporada pasada, a pesar de que bateó solo .225 con nueve jonrones y 29 carreras impulsadas en 84 juegos. Es un bateador de por vida de .215 en 275 juegos en partes de cuatro temporadas.

A los Reales todavía les quedan por firmar seis jugadores elegibles para el arbitraje: el jardinero Andrew Benintendi, el segunda base Nicky López, el abridor Brad Keller, el relevista Scott Barlow, el lanzador recientemente adquirido Amir Garrett y el receptor suplente Cam Gallagher.