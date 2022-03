Héctor J. Cruz

Cuenta la historia que hace 138 años de la fundación del club de béisbol Filis de Filadelfia. En principio se llamaban Filadelfia Quackers, pero a partir de 1990 cambiaron para Fillies. De hecho, es el equipo profesional de Estados Unidos de más tiempo con el mismo nombre.

En su largo camino por las Grandes Ligas han estado en serie mundial en siete ocasiones, pero solo han ganado dos, 1980 y 2008 , esta última ante Tampa Bay y su manager Joe Maddon..

MANAGER: El ex yanqui Joe Girardi es el dirigente los dos últimos años, asi que va a su tercera temporada. En su primera, 2020, tuvo marca de 28-32 y el año pasado 82-80, válido para el segundo lugar de la División Este. ¿Qué significa esto? Que no ha asistido a postemporada, algo que le era común al frente de los Yanquis. De hecho, él fue responsable de la última corona de Nueva York en 2009, y la última en los 21 años.

Girardi tiene 57 años de edad, y entre los coaches del equipo encuentro el nombre de Dave Lindquist, quien será coach de bulpen. Este señor ha laborado mucho en Lidom y está anunciado ya para coach de pitcheo de los Toros el próximo invierno.

ROTACIÓN: Los Filis tienen dos lanzadores de alta calidad. El primero es Zack Wheeler, que tuvo 14-10 y 2.78 el año pasado con 247 ponchados. El segundo es Aaron Nola, con 9-9 y 4.63, más 233 ponches. Luego de ellos vienen Zach Eflin, Kyle Gibson y el venezolano Ranger Suárez.. El cerrador es Corey Knebel, y en el cuerpo de relevo buscan un puesto los dominicanos Seranthony Dominguez y Christhopher Sánchez.

Se fue el dominicano Héctor Neris, quien había estado con ellos como cerrador los últimos años, y firmó por dos años y US$17 millones con Houston.

POSICIONES. El club acaba de acordar con Kyle Schwarber, inicialista , jardinero y designado, y con Nick Castellanos, que puede aportar más de 30 jonrones. Además, tienen muchos estelares. El receptor J.T. Realmuto, el inicialista Rhys Hoskins, el dominicano Jean Segura en segunda, en el short Didi Gregorius, en tercera Alec Bohn, y en los jardines, además de Castellanos, el estelar Bryce Harper, el propio Schwarber , Odubel Herrera y Matt Vierling .Uno de ellos será el designado.

¿Perpsectivas? Si el pitcheo tiene salud,podrían alcanzar 90 triunfos y competir.

UN POCO MÁS: Jean Segura se ha establecido bien en Filadelfia. El año pasado tuvo promedio de .290 con 14 jonrones, 58 remolcadas…Está ejerciendo un contrato de 5 años por US$70 millones, este año ganará 14 millones y para el 2023 el equipo tiene una opción de 17 millones. Si no la ejercen, tendrá una compensación de 1 millón…. Didi Gregorius estuvo lesionado buen tiempo en 2021 y apareció solo en 103 partidos del calendario de 162… Entre los jardineros de los Filis está el novato dominicano Johan Rojas, nativo de San Francisco de Macoris… También está en los entrenamientos el dominicano Jairo Muñoz, quien busca un puesto de respaldo del infield…. Los Filis juegan en el Citizen Ball Park, con capacidad para 42 mil personas, inaugurado en 2004…. Se fue el jardinero Andrew McCutchen, quien firmó con los Cerveceros de Milwaukee…. El venezolano Freddy Galvis se marchó para el beisbol de Japón y jugará con los Tiburones de Fukuoka…

DE INTERÉS: El veterano César Valdez será pitcher abridor hoy por los Angelinos ante los Orioles de Baltimore, su ex equipo..Valdez firmó un pacto de liga menor, a ver qué pasa.. Antes, había anunciado que jugará en México con Leones de Yucatán.-…. Aaron Hicks dijo este fin de semana que llegó en buena forma a los entrenamientos gracias a que estuvo jugando en Dominicana en el invierno” con los tipos de allá”… Johnny Cueto sigue en la agencia libre, y se dice que podría firmar con Minnesota… -Cueto es un caso extraordinario: en los últimos 5 años ganó más de 100 millones de dólares con los Gigantes, y en ese período acumuló 21 victorias y 27 derrotas..¿Cuánto costó cada triunfo?. Además, había una opción del equipo para el 2022 y como no la ejercieron le sale un bono de 5 millones..¿Chico con suerte?.- ..Matt Carpenter, ex de San Luis, está en el campo de Texas Rangers como invitado….. Colorado le dio contrato de 6 años y US$70 millones al infielder Ryan McMahon… Poco conocido, pero ya dio su palito económico….¿David Ortiz? …Siempre es noticia, siempre, siempre….