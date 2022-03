Joven Luis Merejo Jr. impresiona a scouts

SANTO DOMINGO

El cotizado prospecto tercera base Luis Merejo Jr., de 15 años de edad, se ha convertido en tema de discusión entre los scouts por sus extraordinarias herramientas.

Merejo Jr. se encuentra entrenando en la academia del reconocido hombre de béisbol Iván Noboa, quien se desborda en elogios al hablar de las habilidades de este talentoso prospecto.

"Luis Merejo Jr. es pelotero muy especial. Sus habilidades, herramientas y la madurez que tiene son extraordinarias. Es dueño de un poder increíble, con la capacidad de batear para todos los ángulos del terreno. En adición a todo esto, tiene una gran formación hogareña y habrá el inglés como su primer idioma", manifestó un impresionado Noboa.

Con respecto a su defensa en la denominada "esquina caliente", Noboa indicó que "Merejo Jr. ha tenido un desarrollo vertiginoso, tanto en lo relativo al desplazamiento como en lo que respecta a su disparo a la inicial", sostuvo.

Diariamente, , en la academia de Noboa, Merejo Jr. lleva a cabo un riguroso régimen de entrenamiento junto a un grupo de grandes talentos.

Al ser abordado sobre la rutina de entrenamientos que implementa en su academia, Noboa significó que "he estado haciendo este trabajo durante largo tiempo, donde he visto el notable desarrollo de grandes peospectos, pero el poder que he visto en Merejo Jr., es comparado, a si edad, con un Jasson Domínguez, Nomar Mazara, entre otros fenómenos que he tenido la oportunidad de entrenarlos", acotó, al tiempo de manifestar que, previo al inicio de la rutina de entrenamientos, realiza una oración de agradecimiento a Dios junto a todos los prospectos que forman parte de su academia.

Noboa sustenta la tesis de que "es mejor calidad que cantidad", en clara alusión al selecto grupo de súper prospectos con los que trabaja cada día.

Asimismo, Noboa prefiere organizar entrenamientos en privado. En raras ocasiones, si existe alguna, Merejo Jr. ha disputado partidos contra equipos compuestos por jugadores no entrenados por Noboa.