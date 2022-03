LeBron le pasa a Malone en puntos y ahora ocupa el segundo lugar en la lista de todos los tiempos

AP

WASHINGTON

Wizards 127

Lakers 119

LeBron James rebasó a Karl Malone en el segundo sitio de la lista de los mayores anotadores en la historia de la NBA. Ahora, sólo lo supera Kareem Abdul-Jabbar.

Pero los Lakers dilapidaron otra actuación espectacular de su astro.

Los Ángeles sufrió una nueva derrota el sábado, por 127-119 ante los Wizards de Washington, quienes remontaron un déficit de 16 puntos.

James no pudo apreciar debidamente su hito, tras la derrota.

“Evidentemente, habrá un día en que podré mirar atrás hacia este momento. Pero por ahora, no puedo separar de esto la sensación que tengo”, explicó. “Tuvimos una gran oportunidad de tomar algo de ritmo en la campaña”.

James sumó 38 unidades, mientras que Russell Westbrook agregó 22 en su regreso a Washington. Sin embargo, una alineación sin tanta estatura no pudo frenar a Kristaps Porzingis.

El letón de siete pies y tres pulgadas (2,20 metros) anotó 27 puntos, incluidos 16 en el último periodo.

Porzingis atinó un triple con 38 segundos por jugar, para colocar a los Wizards arriba por seis tantos. James no pudo responder en el otro extremo de la cancha.

Washington superó a los Lakers por 34 puntos contra 20 en el último cuarto.

Ahora, James está sólo debajo de los 38.387 puntos de Abdul-Jabbar, el máximo anotador en la historia. Llegó al encuentro 19 puntos debajo de Malone, quien acumuló 36.928.

El récord parece al alcance de James, si es que se mantiene saludable.

“No me permito pensar en eso. Siempre he jugado este deporte así, durante años, y estas cosas simplemente han ido ocurriendo de manera orgánica, al jugar de la forma correcta”, comentó James. “Espero lograr eso en algún momento de mi carrera, pero no pensaré mucho en ello”.

Cavaliers 113

Pistons 100

El armador estelar Darius Garland sumó 24 puntos y 12 asistencias, Evan Mobley logró su vigésimo doble doble para liderar a los novatos de la NBA, y los Cavaliers de Cleveland superaron el sábado 113-109 a los Pistons de Detroit.

Mobley finalizó con 12 puntos, 11 rebotes y seis asistencias. Cedi Osman contribuyó con 16 unidades y Kevin Love concluyó con 14 tantos y 10 rebotes por los Cavs, quienes llegaron a 41 victorias en la campaña.

Con ello aseguraron que cortarán con cuatro años de fojas deficitarias.

Jerami Grant logró 40 puntos, incluidos 27 en la primera mitad. Cade Cunningham, la primera selección general del draft, añadió 15 unidades y 10 asistencias por los Pistons.

Saddiq Bey terminó con 20 tantos por Orlando, dos noches después de que había conseguido la mayor estadística de su carrera, con 51.

Cleveland extendió a un juego y medio su ventaja sobre Toronto, en la lucha por el sexto sitio de la Conferencia Este.

Hornets 129

Mavericks 108

Miles Bridges anotó 23 puntos, P.J. Washington agregó 21, su mayor cifra en la campaña, y los Hornets de Charlotte vapulearon el sábado 129-108 a los Mavericks de Dallas.

Los Hornets se aprovecharon de un equipo desgastado por los viajes y se apuntaron su cuarta victoria consecutiva.

Terry Rozier anotó 18 unidades, mientras que LaMelo Ball y Kelly Oubre sumaron 17 cada uno por los Hornets, que atinaron 20 de 42 disparos de tres puntos.

Luka Doncic terminó con 37 puntos y ocho triples por los Mavs, que disputaron su quinto partido de visita en ocho noches. Jugaron además en noches consecutivas.

El esloveno Doncic no jugó en el cuarto periodo, cuando el encuentro estaba ya definido.

Los Hornets (36-35) se colocaron en solitario en la novena posición de la Conferencia Este, medio juego adelante de los Hawks de Atlanta. Están un juego detrás de los Nets de Brooklyn, que son octavos.