CAROLINA CRUZ DE MARTINEZ

Al hombre le fueron dados muchos talentos para administrar bajo la dirección de Quien lo otorgó. Ciertamente es mucho con demasiado lo que portamos pero todo si puede ser ser manejado.

Los atletas tienen mucho en su plato, como dicen los americanos. La exposición, la presión y la compensación es doble y triple de lo que alguien promedio atraviesa, y estos elementos hacen mucho más comprometedor el tener éxito como el cometer un error. Pero en medio de tanto, SI PUEDE SER que salga aflote sin desenfoque.

Hay muchos atletas que están llenos de positivismo y buena intención, pero no es suficiente para dar el jonrón; otros están llenos de talento y disciplina, pero aún así les puede fallar la mente y el corazón; otros están llenos de fe, mas le fallan otros elementos, pero en medio de tanto SI PUEDE SER.

Pero ¿qué SI PUEDE SER? ¿El que te firmen? El que te suban? ¿El que saques la familia de la pobreza? ¿El que estés en la lista de los 20 con más herramientas o los 100 mejores de la historia? Muchos han logrado esto y viven en un eterno “no puede ser:” no puede ser que estoy divorciado, no puede ser que estoy alcoholizado, que no tengo amigos, no puede ser que no tengo ni uno, no puede ser que no tengo relación con mis hijos… entre otros lamentos y quejidos.

A pesar de haber logrado lo soñado en el terreno, muchos viven más del no puede ser, porque auto manejaron sus talentos y fueron auto destruidos por ello. El mucho tener, el mucho lograr, el mucho poseer sin la dirección de Dios es una desgracia no importa que tanto se logre en un play o una cancha.

Lo que SI PUEDE SER es que todo lo que Dios permita tener bajo Su dirección tenga sentido y propósito, y da satisfacción y gozo. Si el atleta se maneja de esa manera, no importa que tanto o poco logre u obtenga, nunca se sentirá fracasado, vacío, solo o derrotado.

“La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella.”

Proverbios 10:22