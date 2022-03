Héctor J. Cruz

En 61 años de existencia en MLB, los Vigilantes de Texas no han ganado una serie mundial. Son uno de seis equipos que no disfrutan de ese histórico logro, pero siguen insistiendo. Los otros 5 son Marineros de Seattle, Rockies de Colorado, Tampa Bay, Cerveceros de Milwaukee y Padres de San Diego.

Todos han asistido a la serie mundial, excepto los Marineros.

Pero Texas ha participado en par de ocasiones, ambas en forma seguida: lo hicieron en 2010 perdiendo de San Francisco, y en 2011 ante San Luis.

Para el 2022, Texas vuelve con su manager de los últimos 3 años, el antiguo infielder Chris Woodward, de 45 años de edad. El dirige al equipo desde 2019 , el año pasado tuvieron marca de 60-102 , y en sus tres campañas su marca personal es de 160-224, promedio en .417.

PITCHEO: Equipos como Texas siguen rodando en liga mayor sin una rotación dominante. Es posible ser buen competidor si al menos se tienen 3 pitchers iniciadores de calidad, pero en el caso de muchos clubes no tienen siquiera uno.. Texas se proyecta para el 2021 con Jon Gray (8-12 y 5.49 en Colorado la pasada campaña), el venezolano Martin Pérez (7-8 y 4.74 en Boston), Dave Dunning (5-10 y 4.51), Kolby Allard (3-12). y John King. El cerrador es Joe Barlow, y en relevo está el dominicano Dennis Santana.

POSICIONES: Este invierno, en Texas estuvieron muy activos gastando dinero. Le dieron un gran contrato a Marcus Semien, quien tuvo una tremenda campaña con Toronto de 45 jonrones , 102 empujadas .Recibió pacto de 7 años y US$175 millones. También firmaron al short Corey Seager por 10 años y US$325 millones, demasiado dinero para su calidad y su expediente . Seager viene de un año de .306-16-57 con Washington y Dodgers.

La semana pasada adquirieron al receptor Micht Garver, procedente de Minnesota, el inicialista será Nathaniel Lowe, joven jugador que pegó 18 jonrones el año pasado, en tercera proyecta al cubano Andy Ibañez.. En los jardines Eli White, el cubano Adolis García , quien disparó 31 jonrones, y Kole Calhoun, con Willie Calhoun de Designado.. En los jardines figura el dominicano Leodys Taveras (Aguilas), quien agotó 174 turnos en 2021, pero bajo promedio de .161, 3 jonrones...

¿Proyecciones 2021? Mejorar lo que hicieron el año pasado , no más de ahí.

UN POCO MÁS: Hasta la llegada de Micht Garver, el receptor de planta sería Lou Trevino, pero eso se cayó…Leodys Taveras tiene tremendo fildeo, es guante de oro en cualquier liga, pero si no batea no caminará bien…Aquí estuvo bien el invierno pasado con buen bate y ganó la mejor defensa del jardín central… Ojo. Los dos Calhoun de Texas no son familia, el primero (Kole) es blanco , el segundo es “indio”.-…Fuera de roster, como invitados en el equipo están los veteranos lanzadores Greg Holland, relevista, y el zurdo Matt Moore… Nelson Cruz fue miembro de Texas 8 años, y participó en las dos series mundiales 2010 y 2011… Texas fue el primer club de Sammy Sosa en 1989, pero solo apareció en 25 juegos. Luego lo cambiarían ese mismo año hacia los Medias Blancas..

CAMBIOS y FIRMAS: Los Dodgers complacieron a todo el mundo con el rumor de que estaban interesados en firmar a Freddie Freeman. Le dieron pacto de 6 años y US$162 millones.. Eso convierte a los Dodgers en la alineación más versátil y poderosa de las mayores para el 2022… Incluye al receptor Will Smith, a Max Muncy, quien pasaría a la segunda base y designado, al short Trea Turner, al antesalista Justin Turner, los jardineros A.J. Pollack, Cody Bellinger y Mookie Betts..¿Quieren más ¿…. Colorado le dio su cuenta bancaria casi completa a Kris Bryant, 7 años por US$182 millones… .. Jonathan Villar hizo un buen negocio con los Cachorros, 1 año por 6 millones de dólares…. El jardinero Corey Dickerson firmó con los Cardenales de San Luis.. Andrew McCutchen firmó con los Cerveceros de Milwaukee, y Filadelfia firmó al venezolano Odubel Herrera… C'esar Valdez estuvo de cumpleaños ayer y en la misma fecha se anunció su firma con los Angelinos, en pacto de liga menor…Valdez había firmado hace poco con Leones de Yucatán , contrato que pasaría a un limbo…Mike Ford, ex yanqui, firmó con Seattle, y los Angelinos también acordaron con el antesalista Matt Duffy y el receptor Kurt Suzuki..