Reales firman a Zack Greinke por $ 13 millones

KANSAS CITY, Missour.- Los Reales de Kansas City firmaron al lanzador seis veces All-Star Zack Greinke con un contrato de $13 millones para esta temporada el miércoles, reuniendo al derecho con el club que lo seleccionó en la primera ronda hace dos décadas. atrás.

Greinke también puede ganar hasta $2 millones en bonos por desempeño, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con los términos, que habló bajo condición de anonimato porque no fueron revelados.

Greinke, de 38 años, fue la sexta selección general de los Reales en el draft amateur de 2002, y pasó sus primeras seis temporadas con el club, ganando el premio Cy Young durante su destacada temporada de 2009. Fue cambiado a los Cerveceros al año siguiente por un paquete de jugadores que formaron la base de los equipos campeones consecutivos de la Liga Americana de los Reales.

Greinke pasó poco más de una temporada en Milwaukee antes de que lo cambiaran a los Angelinos, luego pasó tres temporadas en la ciudad con los Dodgers, donde terminó segundo en la votación del Cy Young en 2015. Greinke pasó a lanzar cuatro temporadas para los Diamondbacks antes de pasar las últimas tres temporadas con los Astros.