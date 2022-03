Marineros de Seattle: “ZAFA"

HECTOR J. CRUZ

Editor Deportivo

Claro que la expresión de Zafa no es despectiva. Es el reflejo de una realidad que afecta y apabulla esta franquicia llamada Marineros de Seattle.

Tienen actualmente la racha más larga sin asistir a play off en MLB, desde 2001 cuando establecieron record de 116 victorias, lo mejor de siempre en la Americana. Y es el único club que nunca ha asistido a una serie mundial.

Todavía más: en 44 temporadas han tenido record negativo en 30 de ellas, algo insólito.

El año pasado finalizaron en segundo lugar de la División Oeste con 90-72, lo que se consideró una proeza por el equipo y su manager Scott Servais. Al final estuvieron peleando un puesto en play off en el renglón de comodín. .

EL MANAGER: Scott Servais, de 54 años, ya suma 6 temporadas al frente de los Marineros, acompañado de Manny Acta, quien será coach de tercera en 2022.En esos tres años Servais ha tenido tres campañas en positivo, y su record general de ganados y perdidos es de 438-432, para .503.

LA ROTACIÓN: Ellos perdieron algunos personajes del año pasado, y a este momento quedan tres relevantes. Marco Gonzales (con S),quien tuvo 10-6 y 3.96, Chris Flexen con 14-6 y 3.6|1, y Logan Gilbert, con 6-5 y 4.68.. Eso pinta que deberán firmar a un pitcher abridor relevante en la agencia libre, o vía cambios. El cerrador proyectado es el dominicano Diego Castillo, ex de Tampa Bay.

POSICIONES: Ayer, los Marineros hicieron un cambio de importancia consiguiendo de Cincinnati al venezolano Eugenio Suárez, tercera base, y al jardinero Jesse Winker. Suárez pegó 31 jonrones y Winker 24, y este último es un jugador en escalada positiva. El cambio fue por 3 novatos.

El receptor es Tom Murphy, en primera base Ty France, en segunda Abraham Toro (canadiense), en el short J. P. Crawford y Suárez en tercera..A Winker en los jardines se unirán su mejor bateador del año pasado Mitch Haniger (39 jonrones, 100 remolcadas a pesar de 169 ponches),Harred Kelenic, Dylan Moore y Luis Torrens, y de ese grupo también saldrá el designado.

LOS NÚMEROS: En 2021, colectivamente Seattle tuvo promedio de bateo de .226, el peor de la liga, con 199 jonrones (8vo. lugar) y 697 carrreras (lugar 11). En efectividad 4.30, el 8vo. puesto. Ellos necesitan repetir y mejorar en todo en 2022, a ver qué sucede.

UN POCO MÁS: ¿Dominicanos en Seattle este año? Están varios novatos, entre ellos Erick Mejía, infielder… José Marmolejos estaba con ellos y se hizo notar a principios del año pasado, pero está en la agencia libre…El estadio de Seattle se llama T-{Mobile con capacidad para 47 mil fanáticos… La historia de 44 años de Seattle ha tenido peloteros estrellas como Alex Rodríguez, Randy Johnson, Edgar Martínez y Ken Griffey Jr., su número uno de siempre.. Una aspiración de Seattle este año es que Houston no gane 100 juegos..

¿FERNANDO TATIS JR?: Como diría Santana Martínez, ¡qué golpe!...Un jugador estrella, y los que no, tienen la responsabilidad de de cuidar su cuerpo y su mente, y administrar su talento, fuera y dentro del terreno. Quien no lo hace,provocará caos y mucho daño directo.

DE INTERÉS:: Matt Olson pasa a los Bravos de Atlanta, en un cambio de 3 por 1 por novatos..En ese grupo viajó el joven dominicano Christian Paché, estrella de la defensa y Oakland le dará la oportunidad.. Olson es guante de oro en la primera base, buen bate, y el club todavía es propiedad suya porque tiene dos años más de arbitraje. Este año ganó 5 millones con Oakland, mientras Freddie Freeman, en la agencia libre, jugó por US$22 millones y busca elevar su ingreso a 35 millones por año.. Puro negocio por parte de Atlanta…Lo dejaron ir por asunto de presupuesto, y consiguen un excelente jugador.

MOVIMIENTOS MLB: El lanzador Jimmy Cordero ingresa a los Yanquis en calidad de invitado, igual que muchos otros.. Arodys Vizcaíno e Ivan Castillo en Kansas City, Luis Perdomo en Milwaukee, Luis Liberado , Nomar Mazara, Aderlin Rodríguez y Domingo Leyba en San Diego.

NUEVA VIDA: Gary Sánchez tendrá nuevo escenario en Minnesota luego de su cambio por parte de los Yanquis.Alli no tendrá la presión de los medios ni los fanáticos, y podrá dedicarse tranquilo a continuar su carrera..Claro, siempre y cuando tenga buen rendimiento..Si usted no rinde bien, no importa donde esté..No jugará a diario…El 1ro. de julio Nelson Cruz cumplirá 42 años de edad..Los Nacionales de Washington lo acaban de firmar por 12 millones de dólares para el 2022, con una opción para el 2023….¿Quieren mas? ..

Hectorj.cruz@listindiario.com hjcbeisbol@hotmail.com

Twitter: hectorj_cruz

Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com