Se fue Fermín

Héctor J. Cruz

Yo lo había escrito en esta columna hace más de dos semanas: las Aguilas habían decidido no continuar con Felix Fermín, y estuvieron varios días dando vueltas para ver qué le ofrecían. Finalmente, le ofrecieron un puesto de asistente del gerente Angel Ovalles, y ya tienen contratado otro manager.

En esa oportunidad cité como posible sustituto a Joe Espada, boricua coach de tercera de Houston, y de Luis Rojas, coach de tercera de los Yanquis. Ambos casos se cayeron.

Pero, el grupo de sabermetría de las Aguilas, que asesora a la gerencia, le había mostrado su analítica de que no podían continuar con Fermin porque su forma de dirigir ya no era buena, que se había quedado atrás. OJO.

Era la misma forma que les había otorgado la corona 12 meses antes, y todos ellos –los de operaciones- se tiraron fotos con el trofeo. Ahora, anunciarán nuevo manager, como 15 periodistas ya nombraron a José Leger (coach del Licey),y también está la posibilidad de T.J. Peña o una sorpresa, un extranjero. Eso será en breve..

Este fin de semana hablé con Fermin y me dijo que su caso ya estaba cerrado y que asume sus nuevas funciones con entereza.. Hablé con Leger, me indicó que fue entrevistado por Ovalles y que estaba a la espera de la decisión final.. Ricardo Ravelo, presidente del Licey, me informó que efectivamente Leger había pedido permiso.

ASTROS DE HOUSTON: El equipo de Houston asiste a una nueva temporada luego de perder la serie mundial 2021 ante los Bravos de Atlanta. Su manager será de nuevo Dusty Baker, de 72 años, en su tercera campaña con los Astros.

Rotación: Justin Verlander fue firmado por dos años, y esta primera temporada ganará US$25 millones, pese a sus 39 años. Completan Lance McCullers Jr.Jake Odorizi,el dominicano Framber Valdez, el venezolano Luis García..El cerrador es Ryan Pressly. En el relevo están los dominicanos Christian Javier y Rafael Montero.

OFENSIVA: Martin Maldonado, boricua, es el receptor, en primera el cubano Yuli Guriel, en segunda el venezolano José Altuve, en el short el cubano Aledmys Díaz o Jeremy Peña( Carlos Correa está en la agencia libre ), y en tercera Alex Bregman.En los jardines, Michael Brantley,Jake Myers y Kyle Tucker, y José Siri peleando un puesto. El designado es el cubano Yordan Alvarez.

Houston luce fuerte, y estará peleando nuevamente en el Oeste Liga Americana.

UN POCO MÁS: Justin Verlander tiene 16 temporadas en Grandes Ligas, marca de 226 victorias, 129 derrotas, efectividad de 3.37, suma 3013 ponchados y dos premios Cy Young… José Altuve cuenta con 31 años de edad y asistirá a su campaña número 12.. En 2021 tuvo promedio de .278 con 31 jonrones, 83 remolcadas..De por vida su PCT de bateo es de .308 con 1777 hits… Existe la posibilidad de que en el curso de los entrenamientos los Astros hagan algún negocio por conseguir un short stop con experiencia..El cubano Díaz es sustituto del cuadro, y más o menos puede batear..Carlos Correa está en busca de un contrato de 300 millones de dólares, señalan a los Yanquis como posible destino, pero eso no está claro todavía… ¿Recuerdan al joven Jeremy Peña? El ha demostrado aquí, con las Estrellas, que tiene buen futuro, y podría ser tan cerca como el 2022… Houston firmó ahora a Niko Goodrum, quien puede jugar short, segunda y los jardines..Ya veremos qué se decide en las tres semanas de la primavera..La temporada inicia el 7 de abril, y los juegos de entrenamientos este viernes 18.

DE MLB: Hanser Alberto firma con los Dodgers y deberá ser respaldo del infield… Ellos tendrán a Trea Turner en el short, Alberto o Gavin Lux en segunda y Max Muncy en la primera. Pero, si firman a Freddie Freeman dicen que moverán a Muncy a la segunda base, lo cual es posible..Los Dodgers también se interesan por el bate de Nelson Cruz para el rol de designado, igual que los Padres y Milwaukee…Dicen que tres clubes le hacen oferta a Albert Pujols, quien estaba en el país pues el sábado asistió al velatorio de Odalis Pérez… Amigos cercanos habían dicho que Pujols anunciaría su retiro en febrero, pero el hombre pudiera continuar en el terreno, hasta que le estén ofreciendo contrato..¿Bien o mal? ..Es su decisión pues han sido muchos los peloteros que no se retiran determinación propia, esperan que “los dejen l ibre”…Los Mets fortalecen su rotación con la adquisición del lanzador Chris Bassitt, de Oakland. Lo cambiaron por dos novatos…Los Mets también firmaron al relevista Adam Ottavino, ex de Boston …. Dos relevistas dominicanos consiguieron trabajo, Alex Colomé en Colorado y Jeurys Familia en los Filis…Familia vive por esa zona y ha desarrollado toda su carrera de 10 años con los Mets… El derecho Sonny Gray ingresa a los Mellizos de Minnesota, y Franchy Cordero va a los entrenamientos de Boston en calidad de invitado…Mitch Garver, cátcher de Minnesota, fue enviado a Texas Rangers por jugadores novatos…Texas se está armando pues hace meses firmaron a Marcus Semien, segunda base, y Corey Seager, short ex Dodgers..Ambos son buenos bates..